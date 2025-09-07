Add DNA as a Preferred Source
धर्म

धर्म

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

Pitru Paksha 2025 Date And Time: पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध पक्ष की शुरुआत आज हो गई है. इन दिनों पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है. आपको पंचांग के अनुसार श्राद्ध की तिथियों के बारे में बताते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 07, 2025, 08:12 AM IST

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

Pitru Paksha 2025

Pitru Paksha 2025 Shradh Date: हिंदू पंचांग में पितृ पक्ष का खास महत्व होता है. यह पितृ पक्ष पितरों के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण होता है. श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृ पक्ष होते हैं. इन दिनों तिथियों के मुताबिक, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं. आज से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है.

कब से कब तक है पितृ पक्ष?

पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को हो रही है पितृ पक्ष 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक रहेंगे. इस बार श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक कब कौन सी तिथि पड़ रही है चलिए आपको बताते हैं. आप इन तिथियों के अनुसार, अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं.

पितृ पक्ष 2025 की तिथियां (Pitru Paksha Tithi)

पूर्णिमा श्राद्ध – 07 सितंबर 2025, रविवार
प्रतिपदा श्राद्ध – 08 सितंबर 2025, सोमवार
द्वितीया श्राद्ध – 09 सितंबर 2025, मंगलवार
तृतीया श्राद्ध – 10 सितंबर 2025, बुधवार

चतुर्थी श्राद्ध – 10 सितंबर 2025, बुधवार
पंचमी श्राद्ध – 11 सितंबर 2025, गुरुवार
महा भरणी – 11 सितंबर 2025, गुरुवार
षष्ठी श्राद्ध – 12 सितंबर 2025, शुक्रवार

सप्तमी श्राद्ध – 13 सितंबर 2025, शनिवार
अष्टमी श्राद्ध – 14 सितंबर 2025, रविवार
नवमी श्राद्ध – 15 सितंबर 2025, सोमवार
दशमी श्राद्ध – 16 सितंबर 2025, मंगलवार
एकादशी श्राद्ध – 17 सितंबर 2025, बुधवार

द्वादशी श्राद्ध – 18 सितंबर 2025, गुरुवार
त्रयोदशी श्राद्ध – 19 सितंबर 2025, शुक्रवार
मघा श्राद्ध – 19 सितंबर 2025, शुक्रवार
चतुर्दशी श्राद्ध – 20 सितंबर 2025, शनिवार
सर्वपितृ अमावस्या – 21 सितंबर 2025, रविवार

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

