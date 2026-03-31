Pink Moon 2026 Date: अप्रैल माह में इस दिन दिखेगा पिंक मून, जानें इसकी तारीख से लेकर समय और रहस्य

अप्रैल माह में पिंक मून का दिखना बेहद शुभ होता है. इसमें पिंक मून का मतलब चांद के गुलाबी दिखने से नहीं है. आइए जानते हैं पिंक मून महत्व और रहस्य...

चैत्र माह में आने वाली पूर्णिमा को फुल मून यानी पूरा चंद्रमा दिखाई देता है. इसे पिंक मून भी कहा जाता है. वहीं ये वो पूर्णिमा है, जिसमें भगवान श्रीराम के भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था. ज्यादातर लोग समझते हैं कि पिंक मून चांद का रंग गुलाबी दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. पिंक मून वसंत ऋतु में खिलने वाले गुलाबी जंगली फूलों के कारण पड़ा है. यह वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है. आइए जानते हैं इस साल पिंक मून कब दिखेगा और इसके पीछे का क्या है रहस्य...

इस दिन दिखेगा पिंक मून

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि यानी पिंक मून 1 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजकर 6 मिनट पर होगा. इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर होगी. ऐसे में पूर्णिमा तिथि दोनों दिन रहेगी. इसमें पिंक मून 2 अप्रैल 2026 को दिखाई देगा.

पिंक मून के पीछे का क्या है रहस्य

पिंक मून अप्रैल महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को दिखाई देता है. इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा होता है. इस दिन चांद का एक जैसा ही रहता है और न ही ये कोई गुलाबी रंग लेता है. पिंक मून सिर्फ गुलाबी जंगली फूल फ्लॉक्स (Phlox) के खिलने से पड़ा है. यह फूल उत्तरी अमेरिका में मिलता है, जो वसंत ऋतु के शुरू होने पर खिलता है. पिंक मन को ब्रेकिंग आइस मून, बडिंग मून और एग मून भी कहा जाता है.

यह है पिंक मून का महत्व

मान्यता है कि पिंक मून का प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है. यह जीवन में नई शुरुआत लेकर आता है. नकारात्मकता को पीछे छोड़कर अच्छे समय की शुरुआत का संकेत देता है. हिंदू धर्म में वसंत ऋतु से नई शुरुआत होती है. जीवन में बड़े बदलाव लाती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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