ब्रेकिंग न्यूज़

LPG प्रोडक्शन 28% बढ़ाया गया- हरदीप पुरी, घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही- हरदीप पुरी, सरकार ने तेल, गैस को लेकर कमेटी बनाई-पुरी, दूसरे मार्गों से भी कच्चा तेल आ रहा- हरदीप पुरी, देश में तेल-गैस की कमी नहीं- हरदीप पुरी, ये समय अफवाह फैलाने का नहीं- हरदीप पुरी

LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? समझें Liquified Petroleum Gas का पूरा साइंस

ICC ने पूरा किया अपना वादा, 24 घंटे के भीतर साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज का आखिरी ग्रुप में लौटा स्वदेश

Dhurandhar 2 के 'आरी आरी' गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटिजन्स बोले- 'रणवीर सिंह का ऐसा स्वैग पहले कभी नहीं देखा'

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

धर्म

धर्म

Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम

आज के समय में ज्यादातर लोग तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान हैं. अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इनमें से कोई एक उपाय आजमा लें. इससे छुटकारा मिल सकता है.

Nitin Sharma

Updated : Mar 12, 2026, 03:37 PM IST

Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम

Pillow Astrology Tips

वास्तु से लेकर ज्योतिष तक में कई ऐसे उपाय बताये गये हैं, जो आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं. इनमें कई उपाय सुबह उठने से लेकर रात को सोने समय तक के हैं, जिन्हें फॉलो कर आप जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. इन्हीं में से एक रात को सोते समय तकिए के नीचे कुछ खास चीजें रखना है. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. कई लोग मानते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक शांति मिलती है. वहीं व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं.

सोने से पहले कर लें ये काम

ज्योतिषीय मान्यताओं में लौंग और कपूर को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले तकिए के नीचे लौंग का एक जोड़ा रखे और सुबह उठकर उसे कपूर के साथ जला दे, तो वातावरण शुद्ध होता है. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और रुके हुए कामों में तेजी आने लगती है. कई लोग इस उपाय को कुछ दिनों तक नियमित रूप से करते हैं, ताकि घर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहे.

दूर होगा तनाव अैर बेचैनी

रात में बुरे सपने आना या सोते समय डर और बेचैनी महसूस होना भी कई लोगों के लिए आम समस्या बन जाता है. मान्यता के अनुसार, ऐसी स्थिति में लहसुन की एक फांक तकिए के नीचे रखने का उपाय बताया जाता है. सुबह उठकर उस लहसुन को घर से बाहर फेंक दें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन को शांति मिलती है. कई लोग इसे मानसिक तनाव कम करने और बेहतर नींद पाने के लिए इसे आजमा सकते हैं.

आर्थिक समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानियां लगातार परेशान कर रही हों, तो ज्योतिषीय मान्यता में इलायची का जोड़ा तकिए के नीचे रखकर सोने का उपाय भी बताया गया है. सुबह उठकर उस इलायची को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें. ऐसा करने धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. समृद्धि के अवसर बढ़ने लगते हैं.

रिश्तों में आ रहा तनाव होगा दूर

अगर रिश्तों में तनाव या दूरी महसूस हो रही हो, तो कुछ मान्यताओं में हल्दी की गांठ तकिए के नीचे रखने का उपाय भी बताया जाता है. सुबह उस हल्दी को जल में प्रवाहित कर देना या किसी पवित्र स्थान पर रख देना शुभ माना जाता है. हल्दी को भारतीय संस्कृति में सौभाग्य, प्रेम और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रिश्तों में मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा लाने से भी जोड़ा जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक
20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास
LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
