धर्म

धर्म

Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

फुलेरा दूज एक अबूझ मुहूर्त है. इसी दिन ब्रज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत होती है. फुलेरा दूज पर राधारानी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का बड़ा महत्व है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 19, 2026, 12:35 PM IST

Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी दिन से वृंदावन में होली के त्योहार की शुरुआत होती है. यह दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है. यही वजह है कि इस दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. उनकी व्रत और कथा पढ़ने मात्र से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है. दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. आइए जानते हैं फुलेरा दूज की व्रत कथा और इसका महत्व...

फुलेरा दूज की व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का लंबे समय तक का मिलन नहीं हुआ. इस दूरी के कारण राधा रानी बहुत उदास हो गईं. उनके मन की उदासी का असर पूरे वृंदावन पर पड़ा. वहां खिले हुए सभी फूल मुरझा गये. वृक्ष सूखने लगे और डालियां भी टूटकर बिखरने लगीं. पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और नदी की बहती धारा मानो ठहर सी गई. पूरे वृंदावन पर गहरी उदासी छा गई थी. यह सब केवल इसलिए हो रहा था, क्योंकि राधा रानी को श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे थे. राधा रानी का दुख देखकर सभी गोपियां भी अत्यंत उदास हो गईं. राधा रानी बस श्रीकृष्ण के मिलने की उम्मीद में इंतजार करती रहती थीं. उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया.

राधा रानी का दुख

जब भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में फैली इस गहरी उदासी को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि इसका कारण राधा रानी का दुख है. राधा रानी श्रीकृष्ण को पुकार रही थीं और उनके विरह में अत्यंत उदास थीं, जिससे पूरा वृंदावन सूना पड़ा था. यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन पहुंचे, ताकि वे राधा रानी से मिल सकें. जैसे ही राधा रानी को कान्हा के आगमन का समाचार मिला. उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी.

श्रीकृष्ण के पहुंचते हरे भरे हो गए पेड़

जैसे ही श्रीकृष्ण वृंदावन पहुंचे, उसी क्षण सभी पेड़-पौधे फिर से हरे-भरे हो गए, मुरझाए हुए फूल खिल उठे और पक्षियों ने मधुर स्वर में चहचहाना शुरू कर दिया. गोपियां भी आनंद से झूम उठीं. जब भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी से मिलन किया, तो राधा जी की खुशी का ठिकाना न रहा. कान्हा ने मुस्कुराते हुए फूल तोड़े और राधा रानी पर बरसाने लगे. यह देखकर राधा जी भी प्रेमपूर्वक कान्हा पर फूल बरसाने लगीं. धीरे-धीरे सभी ग्वाले और गोपियां भी इस आनंद में शामिल हो गए और एक-दूसरे पर फूल फेंकने लगे. इस तरह पूरे वृंदावन में हर्ष और उल्लास के साथ फूलों की होली खेली गई. तभी से इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाने लगा और ब्रज में होली का प्रारंभिक उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है. 
 

