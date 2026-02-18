FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब कांग्रेस के सांसद दिल्ली बुलाए गए, 20 फरवरी को दिल्ली में राहुल के साथ बैठक, पंजाब में कांग्रेस के हालात पर चर्चा होगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय

19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय

मासिक धर्म में कितने दिन की देरी सामान्य है? कब समझें पीरियड्स की ये देरी नॉर्मल नहीं है? 

मासिक धर्म में कितने दिन की देरी सामान्य है? कब समझें पीरियड्स की ये देरी नॉर्मल नहीं है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

Homeधर्म

धर्म

Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

वैसे तो फुलेरा दूज का दिन अबूझ मुहूर्त होता है. यानी इस दिन कई शुभ योग बनते हैं. इसमें भी विशेष शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 05 तक रहेगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 18, 2026, 08:20 AM IST

Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Phulera Dooj 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Phulera Dooj 2026: फाल्गुन का महीना शुरू होते ही हिंदू धर्म विशेष तिथि और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. इन्हें खास तौर से ब्रज में मनाया जाता है. यहां गजब का उत्साह रहता है. हवा में अबीर और फूलों की खुशबू घुलने लगती है. इसी में फुलेरा दूज का त्योहार आता है. यह दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. यह विशेष रूप से मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, जिसे फुलेरा दूज कहा गया है. इतना ही नहीं यह दिन अबूझ मुहूर्त भी है. यानी फुलेरा दूर पर पूरे दिन ही शुभ मुहुर्त होता है. इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ और अच्छा होता है. आइए जानते हैं इस बार फुलेरा दूज कब है. इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि...

इस दिन है फूलेरा दूज

इस साल 2026 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत इस बार 18 फरवरी यानी आज शाम 4 बजकर 58 मिनट से हो रही है. इसी तिथि में फुलेरा दूर मनाई जाती है. इस तिथि का समापन 19 फरवरी 2026 को शाम 3 बजकर 56 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. 

पूजा का शुभ मुहूर्त

वैसे तो फुलेरा दूज का दिन अबूझ मुहूर्त होता है. यानी यह दिन शुभ होता है, लेकिन इसमें भी विशेष शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 05 तक रहेगा. वहीं अमृत काल दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से 2 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 28 मिनट से 3 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 37 तक रहेगा.

यह है फुलेरा दूज पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा विधि 

फुलेरा दूज पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ ​सुथरे कपड़े धारण करें. इस दिन पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनने शुभ होता है. इसके बाद राधा रानी और श्रीकृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें. इसके बाद उन्हें फल फूल अर्पित करें. भगवान को उनके प्रिय भोग माखन, मिश्री, सफेद मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाएं. इसके बाद मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Horoscope 17 February: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट
MORE
Advertisement