Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Phulera Dooj 2026: फाल्गुन का महीना शुरू होते ही हिंदू धर्म विशेष तिथि और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. इन्हें खास तौर से ब्रज में मनाया जाता है. यहां गजब का उत्साह रहता है. हवा में अबीर और फूलों की खुशबू घुलने लगती है. इसी में फुलेरा दूज का त्योहार आता है. यह दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. यह विशेष रूप से मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, जिसे फुलेरा दूज कहा गया है. इतना ही नहीं यह दिन अबूझ मुहूर्त भी है. यानी फुलेरा दूर पर पूरे दिन ही शुभ मुहुर्त होता है. इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ और अच्छा होता है. आइए जानते हैं इस बार फुलेरा दूज कब है. इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि...

इस दिन है फूलेरा दूज

इस साल 2026 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत इस बार 18 फरवरी यानी आज शाम 4 बजकर 58 मिनट से हो रही है. इसी तिथि में फुलेरा दूर मनाई जाती है. इस तिथि का समापन 19 फरवरी 2026 को शाम 3 बजकर 56 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.

पूजा का शुभ मुहूर्त

वैसे तो फुलेरा दूज का दिन अबूझ मुहूर्त होता है. यानी यह दिन शुभ होता है, लेकिन इसमें भी विशेष शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 05 तक रहेगा. वहीं अमृत काल दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से 2 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 28 मिनट से 3 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 37 तक रहेगा.

यह है फुलेरा दूज पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा विधि

फुलेरा दूज पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ ​सुथरे कपड़े धारण करें. इस दिन पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनने शुभ होता है. इसके बाद राधा रानी और श्रीकृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें. इसके बाद उन्हें फल फूल अर्पित करें. भगवान को उनके प्रिय भोग माखन, मिश्री, सफेद मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाएं. इसके बाद मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

