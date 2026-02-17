Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 16 फरवरी 2026 की सोमवार की शाम 5 बजकर 34 मिनट से होगी. यह तिथि अगले दिन 17 फरवरी मंगलवार को शाम 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है. इसका संबंध पितरों से है. वहीं इस बार फाल्गुनी अमावस्या यानी आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. ऐसे में फाल्गुनी अमावस्या पर ग्रहण से पहले ही सुबह स्नान के बाद पितरों का ध्यान और तर्पण के बाद दान जरूर करें. ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है. जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होने के साथ ही सुख शांति का संचार होता है. इस बार फाल्गुनी अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. यह एक भौमवती अमावस्या है. इसमें हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करने से कर्ज, रोग और दोष से ​मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...

यह फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त

फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 16 फरवरी 2026 की सोमवार की शाम 5 बजकर 34 मिनट से होगी. यह तिथि अगले दिन 17 फरवरी मंगलवार को शाम 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए अमावस्या का स्नान दान और तर्पण मंगलवार यानी आज किया जाएगा. फाल्गुन अमावस्या का स्नान का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 05 बजकर 16 मिनट से लेकर 06 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. वहीं पितरों के श्राद्ध का सबसे शुभ समय सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर ढ़ाई बजे तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से लेकर से 12:58 मिनट तक रहेगा.

फाल्गुन अमावस्या पर तर्पण और पितर पूजा की विधि

फाल्गुन अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें. अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद अपने पितरों को याद करके काले तिल और फूल जल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें. पितरों के देवता अर्यमा की पूजा करें. पितृ सूक्त का पाठ करें. साथ ही पितरों के लिए कपड़े, अन्न, फल और जरूरी चीजों का दान करें. पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि कराएं. इससे पितर प्रसन्न होते हैं. घर में सुख शांति का वास होता है.

फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें इन चीजों का दान

फाल्गुन अमावस्या पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इस दिन दान करने से पितरों को गति प्राप्त होती है. वे प्रसन्न होकर परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं. यही वजह है कि फाल्गुन अमावस्या पर दान जरूर करना चाहिए. इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, धन आदि दान कर सकते हैं. इसके अलावा मंगल दोष दूर करने के लिए लाल मसूर, लाल रंग के वस्त्र, लाल फल, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं. वहीं सूर्यदोष दूर करने के लिए केसर, लाल कपड़े या तांबे का दान करना भी शुभ होता है.

