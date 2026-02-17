FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, मथुरा- पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पोस्टमैन की हत्या के आरोपियों से मुठभेड़, दूसरी मुठभेड़ में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, मुठभेड़ में चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार | बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथग्रहण, तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चुनाव में हासिल की बड़ी जीत, | फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुंबई पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा, मुंबई में PM मोदी और मैक्रों की मुलाकात होगी, PM मोदी और मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक होगी, मुंबई से दिल्ली आएंगे PM मोदी और इमैनुएल मैक्रों, भारत-फ्रांस के बीच कई अहम समझौते होंगे, 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे इमैनुएल मैक्रों, AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे दोनों

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Homeधर्म

धर्म

Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 16 फरवरी 2026 की सोमवार की शाम 5 बजकर 34 मिनट से होगी. यह तिथि अगले दिन 17 फरवरी मंगलवार को शाम 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 17, 2026, 07:09 AM IST

Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है. इसका संबंध पितरों से है. वहीं इस बार फाल्गुनी अमावस्या यानी आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. ऐसे में फाल्गुनी अमावस्या पर ग्रहण से पहले ही सुबह स्नान के बाद पितरों का ध्यान और तर्पण के बाद दान जरूर करें. ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है. जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होने के साथ ही सुख शांति का संचार होता है. इस बार फाल्गुनी अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. यह एक भौमवती अमावस्या है. इसमें हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करने से कर्ज, रोग और दोष से ​मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...

यह फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त

फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 16 फरवरी 2026 की सोमवार की शाम 5 बजकर 34 मिनट से होगी. यह तिथि अगले दिन 17 फरवरी मंगलवार को शाम 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए अमावस्या का स्नान दान और तर्पण मंगलवार यानी आज किया जाएगा. फाल्गुन अमावस्या का स्नान का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 05 बजकर 16 मिनट से लेकर 06 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. वहीं पितरों के श्राद्ध का सबसे शुभ समय सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर ढ़ाई बजे तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से लेकर से 12:58 मिनट तक रहेगा. 

फाल्गुन अमावस्या पर तर्पण और पितर पूजा की विधि

फाल्गुन अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें. अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद अपने पितरों को याद करके काले तिल और फूल जल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें. पितरों के देवता अर्यमा की पूजा करें. पितृ सूक्त का पाठ करें. साथ ही पितरों के लिए कपड़े, अन्न, फल और जरूरी चीजों का दान करें. पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि कराएं. इससे पितर प्रसन्न होते हैं. घर में सुख शांति का वास होता है. 

फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें इन चीजों का दान

फाल्गुन अमावस्या पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इस दिन दान करने से पितरों को गति प्राप्त होती है. वे प्रसन्न होकर परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं. यही वजह है कि फाल्गुन अमावस्या पर दान जरूर करना चाहिए. इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, धन आदि दान कर सकते हैं. इसके अलावा मंगल दोष दूर करने के लिए लाल मसूर, लाल रंग के वस्त्र, लाल फल, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं. वहीं सूर्यदोष दूर करने के लिए केसर, लाल कपड़े या तांबे का दान करना भी शुभ होता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
MORE
Advertisement