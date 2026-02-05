Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट

Phalgun Month 2026: फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है. पंचांग के अनुसार, आइए जानें इस महीने कौन से व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे..

Fasts and Festivals in Phalgun Month 2026: हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन 2 फरवरी, सोमवार से शुरू हो गया है, फाल्गुन मास भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित होता है. यही वजह है कि हिंदू वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन बेहद विशेष माना जाता है. फाल्गुन महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि का समय माना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस महीने होली और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

फाल्गुन महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार

संकष्टी चतुर्थी: 5 फरवरी दिन गुरुवार

जानकी जयंती: 9 फरवरी दिन सोमवार

विजया एकादशी: 13 फरवरी दिन शुक्रवार

शनि प्रदोष व्रत: 14 फरवरी दिन शनिवार

महाशिवरात्रि: 15 फरवरी दिन रविवार

फाल्गुन अमावस्या: 17 फरवरी दिन मंगलवार

विनायक चतुर्थी: 21 फरवरी दिन शनिवार

होलाष्टक की शुरुआत: 24 फरवरी दिन मंगलवार

आमलकी एकादशी: 27 फरवरी दिन शुक्रवार

प्रदोष व्रत: 28 फरवरी दिन शनिवार

फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन: 2 मार्च दिन सोमवार

होली: 3 मार्च दिन मंगलवार

फाल्गुन माह में भूलकर भी न करें ये काम

न करें होलाष्टक में मांगलिक कार्य

पंचांग के अनुसार, होली से आठ दिन पहले होलाष्टक लगते हैं, यह समय शुभ कामों के लिए अशुभ माना जाता है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, जनेऊ जैसे संस्कार नहीं करने चाहिए, मान्यता है कि होलाष्टक में किए गए शुभ कामों में रुकावट आ सकती है.

तामसिक भोजन से परहेज

फाल्गुन माह को मन और शरीर की शुद्धि का समय माना गया है, इस दौरान मांस, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए, ऐसे भोजन से मन में बेचैनी और नकारात्मकता बढ़ सकती है. इस महीने सात्विक भोजन और संयमित जीवन अपनाना सबसे अच्छा माना जाता है.

क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें

क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से फाल्गुन में क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से दूर रहें, ये भावनाएं साधना में बाधा डालती हैं, पुण्य को कम करती हैं. संयम और विनम्रता अपनाएं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.