Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट

पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस युवराज ने सिखों का अपमान किया. सिखों का अपमान करना सही नहीं. सिख को गद्दार करना दुर्भाग्य की बात. कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर. 'कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही', देश के लिए जीना हमने सीखा है. मोदी की कब्र नारा नहीं उनकी नफरत. कांग्रेस 25 साल से मुझे गाली दे रही. मोदी की कब्र नारा नहीं, उनकी नफरत. कब्र खोदना कैसी मोहब्बत की दुकान. नक्सल से मुक्ति इसलिए कब्र खोद रहे. | संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने भूपेंद्र हजारिका का अपमान किया. कांग्रेस ने असम का अपमान किया. कांग्रेस ने सिख सांसद को गद्दार कहा. कांग्रेस ने सभी सिखों का अपमान किया.
धर्म
Phalgun Month 2026: फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है. पंचांग के अनुसार, आइए जानें इस महीने कौन से व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे..
Fasts and Festivals in Phalgun Month 2026: हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन 2 फरवरी, सोमवार से शुरू हो गया है, फाल्गुन मास भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित होता है. यही वजह है कि हिंदू वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन बेहद विशेष माना जाता है. फाल्गुन महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि का समय माना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस महीने होली और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
न करें होलाष्टक में मांगलिक कार्य
पंचांग के अनुसार, होली से आठ दिन पहले होलाष्टक लगते हैं, यह समय शुभ कामों के लिए अशुभ माना जाता है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, जनेऊ जैसे संस्कार नहीं करने चाहिए, मान्यता है कि होलाष्टक में किए गए शुभ कामों में रुकावट आ सकती है.
तामसिक भोजन से परहेज
फाल्गुन माह को मन और शरीर की शुद्धि का समय माना गया है, इस दौरान मांस, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए, ऐसे भोजन से मन में बेचैनी और नकारात्मकता बढ़ सकती है. इस महीने सात्विक भोजन और संयमित जीवन अपनाना सबसे अच्छा माना जाता है.
क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से फाल्गुन में क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से दूर रहें, ये भावनाएं साधना में बाधा डालती हैं, पुण्य को कम करती हैं. संयम और विनम्रता अपनाएं.
