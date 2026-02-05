FacebookTwitterYoutubeInstagram
'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

IND vs ENG Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG Final Pitch Report: रनों की बारिश करेंगे बल्लेबाज या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका

वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

धर्म

Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट

Phalgun Month 2026: फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है. पंचांग के अनुसार, आइए जानें इस महीने कौन से व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे.. 

Abhay Sharma

Updated : Feb 05, 2026, 05:53 PM IST

Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट

Fasts and Festivals in Phalgun Month 2026 (AI Image)

Fasts and Festivals in Phalgun Month 2026: हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन 2 फरवरी, सोमवार से शुरू हो गया है, फाल्गुन मास भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित होता है. यही वजह है कि हिंदू वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन बेहद विशेष माना जाता है. फाल्गुन महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि का समय माना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस महीने होली और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इस महीने भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है.  

फाल्गुन महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार 

  • संकष्टी चतुर्थी: 5 फरवरी दिन गुरुवार
  • जानकी जयंती: 9 फरवरी दिन सोमवार
  • विजया एकादशी: 13 फरवरी दिन शुक्रवार
  • शनि प्रदोष व्रत: 14 फरवरी दिन शनिवार
  • महाशिवरात्रि: 15 फरवरी दिन रविवार
  • फाल्गुन अमावस्या: 17 फरवरी दिन मंगलवार
  • विनायक चतुर्थी: 21 फरवरी दिन शनिवार
  • होलाष्टक की शुरुआत: 24 फरवरी दिन मंगलवार
  • आमलकी एकादशी: 27 फरवरी दिन शुक्रवार
  • प्रदोष व्रत: 28 फरवरी दिन शनिवार
  • फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन: 2 मार्च दिन सोमवार
  • होली: 3 मार्च दिन मंगलवार

फाल्गुन माह में भूलकर भी न करें ये काम

न करें होलाष्टक में मांगलिक कार्य
पंचांग के अनुसार, होली से आठ दिन पहले होलाष्टक लगते हैं, यह समय शुभ कामों के लिए अशुभ माना जाता है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, जनेऊ जैसे संस्कार नहीं करने चाहिए, मान्यता है कि होलाष्टक में किए गए शुभ कामों में रुकावट आ सकती है. 

तामसिक भोजन से परहेज
फाल्गुन माह को मन और शरीर की शुद्धि का समय माना गया है, इस दौरान मांस, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए, ऐसे भोजन से मन में बेचैनी और नकारात्मकता बढ़ सकती है. इस महीने सात्विक भोजन और संयमित जीवन अपनाना सबसे अच्छा माना जाता है. 

क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें

क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से फाल्गुन में क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से दूर रहें, ये भावनाएं साधना में बाधा डालती हैं, पुण्य को कम करती हैं. संयम और विनम्रता अपनाएं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं
Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
Mardaani 3 Star Cast Fees: 'मर्दानी 3' में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..
एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
