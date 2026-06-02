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Numerology: इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला

Which Mulank is Childlike Personality:कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी दिल से बिल्कुल बच्चों जैसे रहते हैं? उन्हें छोटी-छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, इसके पीछे सिर्फ स्वभाव नहीं बल्कि मूलांक की ऊर्जा भी होती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 09:42 AM IST

Numerology: इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला

These 3 Mulank remain children at heart throughout their entire lives. (Photo AI)

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अंक ज्योतिष मानता है कि कुछ मूलांक वाले लोग चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां संभाल लें, लेकिन उनके अंदर का मासूम और जिंदादिल बच्चा कभी खत्म नहीं होता. यही वजह है कि ऐसे लोग जहां जाते हैं, वहां हल्कापन, खुशी और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं.

मूलांक 2 वाले लोग दिल से सबसे ज्यादा मासूम माने जाते हैं

चंद्रमा से प्रभावित मूलांक 2 वाले लोग भावनात्मक रूप से बेहद कोमल होते हैं. ये लोग दूसरों की बातों को दिल से महसूस करते हैं और छोटी-सी खुशी में भी बेहद उत्साहित हो जाते हैं. इनका स्वभाव इतना साफ होता है कि कई बार लोग इन्हें जरूरत से ज्यादा भोला समझ लेते हैं.

ऐसे लोग रिश्तों में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं. इन्हें सरप्राइज, प्यार भरी बातें और भावनात्मक जुड़ाव बेहद पसंद होता है. यही वजह है कि उम्र बढ़ने के बाद भी इनके अंदर का “इनर चाइल्ड” जिंदा रहता है. न्यूमेरोलॉजी में इसे चंद्रमा की सॉफ्ट और संवेदनशील ऊर्जा माना जाता है.

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मूलांक 3 वाले लोग हर माहौल को बना देते हैं मजेदार

गुरु ग्रह से जुड़े मूलांक 3 वाले लोग दिल से हमेशा युवा और जिंदादिल माने जाते हैं. इन्हें हंसना, मजाक करना और लोगों के बीच रहना पसंद होता है. ऐसे लोग अक्सर किसी भी गंभीर माहौल को हल्का बना देते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि मूलांक 3 वाले लोग जिंदगी की मुश्किलों को भी अलग नजरिए से देखते हैं. ये तनाव में टूटने के बजाय माहौल को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं. यही आदत इन्हें दूसरों से अलग बनाती है. करियर और सोशल लाइफ में भी इनकी यही एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है.

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मूलांक 5 वाले लोग कभी बोर नहीं होना चाहते

अगर कोई इंसान हमेशा कुछ नया करने, घूमने, एक्सपेरिमेंट करने और खुलकर जीने में विश्वास रखता है, तो उसमें मूलांक 5 की ऊर्जा हो सकती है. बुध ग्रह से जुड़े ये लोग दिल से हमेशा बच्चे जैसे जिज्ञासु बने रहते हैं.

इन्हें नई चीजें सीखना, नए लोगों से मिलना और जिंदगी को एंजॉय करना पसंद होता है. यही वजह है कि ऐसे लोग बढ़ती उम्र में भी खुद को बूढ़ा महसूस नहीं होने देते. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग मानसिक रूप से हमेशा एक्टिव और फ्रेश रहते हैं.

मासूमियत कई बार बन जाती है कमजोरी

दिल से बच्चे जैसे रहने का एक नुकसान भी है. ऐसे लोग कई बार दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और भावनात्मक रूप से आहत हो जाते हैं. खासकर रिश्तों में इन्हें सबसे ज्यादा धोखा मिलने का डर रहता है. लेकिन अंक ज्योतिष कहता है कि यही मासूमियत उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है. ऐसे लोग दुनिया में नेगेटिविटी के बीच भी उम्मीद और अच्छाई को जिंदा रखते हैं. यही वजह है कि लोग इनके साथ खुद को सहज महसूस करते हैं.

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क्यों जरूरी है अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना?

आज की तेज और तनावभरी जिंदगी में लोग जल्दी गंभीर और मानसिक रूप से थके हुए महसूस करने लगते हैं. ऐसे में दिल से हल्का और खुश रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जो लोग छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, उनमें तनाव और अकेलेपन का असर अपेक्षाकृत कम होता है. न्यूमेरोलॉजी इसे सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि ऊर्जा का हिस्सा मानती है. कुछ मूलांक वाले लोग जन्म से ही ऐसी पॉजिटिव और मासूम ऊर्जा लेकर आते हैं, जो उन्हें हर उम्र में अलग बनाती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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