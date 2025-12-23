FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeधर्म

धर्म

Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

नजर दोष से बचने या आस्थावश अगर आप अपने पैर-हाथ में ब्लैक ब्रेसलेट या गले में काला धागा पहनते हैं तो जान लें कुछ राशियों के लिए ये काले धागे का उपाय फायदे की जगह नुकसान दे सकता है क्योंकि इन राशि वालों के लिए काला रंग ही अशुभ होता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 23, 2025, 10:55 AM IST

बहुत से लोग काले धागे का प्रयोग करते हैं. इसे हाथों, पैरों, गर्दन, कमर और बाजू के ऊपर पहनते हैं. लोग इसे विभिन्न उद्देश्यों से पहनते हैं. कुछ लोग बुरी नजर से बचने के लिए इसे पहनते हैं, कुछ  कुछ इसे फैशन या भगवान का चढ़ावा समझ कर धारण किए रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए ये धागा शुभ है या नहीं?
  
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों के लिए इसे पहनना शुभ नहीं होता. ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों के लोगों को इस प्रकार का धागा पहनने से अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं. इसी प्रकार, कुछ लोगों के लिए काला धागा पहनना शुभ होता है. काला रंग कुछ राशि के स्वामी के लिए विपरीत स्थिति पैदा कर देता है जिससे इससे पहने वालों को कई तरह के नुकसान होते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि को नहीं पहनना चाहिए काला रंग

ऐसी ही एक राशि मेष है. अश्वथी, भरणी और कार्तिक राशि के जातकों को काला धागा नहीं पहनना चाहिए. काला धागा उनके लिए हानिकारक है. इसे पहनने से उनके जीवन से गरीबी और दुख दूर नहीं होंगे. इस राशि का स्वामी मंगल है. मंगल का रंग लाल है. काला, लाल का विपरीत रंग है. इसलिए, काला धागा पहनने से विपरीत प्रभाव पड़ता है. उन्हें मंगल की कृपा प्राप्त नहीं होगी. उन्हें गरीबी, दुख और विनाश का सामना करना पड़ेगा. काले धागे के बजाय, मंदिर में पूजा करके पूर्णिमा के दिन लाल धागा पहनना बेहतर है. इसे 2, 4, 6 और 8 गांठों में बांधना चाहिए.

वृश्चिक राशि को नहीं पहनना चाहिए काला रंग

वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में काला रंग पहना ग्रह स्वामी के एकदम विपरीत होते है. अगर इस राशि के लोग काला रंग पहनते हैं तो इनके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और बीमारी, पैसे और मान-सम्मान की हानि होने लगते हैं. खासकर अगर किसी ने ये काला धागा या काले रंग का रोज प्रयोग करना शुरु कर दिया तो ऐसे लोगों का पतन शुरू हो जाता है.

इसके लिए सबसे शुभ होता है काला रंग

कुंभ राशि के जातकों और पूर्णिमा, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र के पहले तीन चौथाई दिनों में आने वाले जातकों के लिए काला धागा पहनना अच्छा रहता है. तुला राशि के जातकों और चिथिरा, अर्धी और विशाखा पूर्णिमा के दिनों में आने वाले जातकों के लिए भी काला धागा पहनना अच्छा होता है. उनके लिए काला धागा खरीदकर शिव मंदिर में उसकी पूजा करना लाभकारी होगा. तीसरे महीने के तीसरे दिन, यानी अमावस्या के बाद की तीसरी रात को यह करना अत्यंत शुभ होता है. उपर्युक्त राशियों के जातकों के लिए उस दिन पूजा करना और धागा पहनना अच्छा रहता है.

मंदिर में अगर मिले प्रसाद में काला धागा 
देवी मंदिरों में लाल धागा और शिव मंदिरों में काला धागा चढ़ाया जाता है अगर  आप मंदिर से काला धागा प्रसाद के रूप में लाए हैं तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं. अन्यथा किसी और राशि को प्रसाद के रूप से दे दें. मेष और वृश्चिक राशि को काले की जगह लाल रंग का ही धागा धारण करना चाहिए. ये काला छोड़कर पीला, सफेद, ऑरेंज कोई भी रंग पहन और धागा बांध सकती हैं. कोशिश कर नीले रंग से भी बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

