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Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग सोने की तरह तपकर निखरते हैं, फिर बनते हैं लोगों के आइडियल

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Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग सोने की तरह तपकर निखरते हैं, फिर बनते हैं लोगों के आइडियल

Lucky Birth Date: अंकज्योतिष में कुछ तारीखों के शुरुआती जीवन भले ही संघर्ष और परीक्षाओं से भरे होते हैं लेकिन ये इसी संघर्ष में तपते हुए अपने लक्ष्य को पाते हैं. इसलिए इन राशियों को सोने की तरह माना जाता है. जैसे सोना पहले तपता है फिर निखरता है वैसे ही ये संघर्ष के बाद चमकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 14, 2026, 10:25 AM IST

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग सोने की तरह तपकर निखरते हैं, फिर बनते हैं लोगों के आइडियल

lucky numerology numbers for wealth. Photo Credit-AI

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अंकशास्त्र में माना जाता है कि हर अंक किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होता है. यही ग्रह व्यक्ति के स्वभाव, सोच और निर्णय लेने की शैली को प्रभावित करते हैं. इसलिए कुछ जन्मतिथियां ऐसे गुणों से जुड़ी होती हैं जो व्यक्ति को करियर और आर्थिक प्रगति में बढ़त दे सकती हैं.

अंकशास्त्र के कई शोधों में ये पाया गया है कि कुछ अंक नेतृत्व, व्यापारिक समझ और अनुशासन के बल पर वो मुकाम पाती हैं जिसकी तमन्ना हर किसी को होती है. इस जन्मतिथि वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में सोने की तरह तप कर चमकते हुए निकलते हैं और कभी हार नहीं मानते.ऐसे अंकों से प्रभावित लोग सही दिशा में प्रयास करें तो अपेक्षाकृत तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं. चलिए जानें कौन सी हैं वो लकी जन्मतिथियां.

संख्या 1: नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रभाव

जिन लोगों की जन्मतिथि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 होती है, उन्हें अंक 1 का प्रभाव माना जाता है. अंकशास्त्र में यह अंक सूर्य से जुड़ा होता है, जिसे ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर स्वतंत्र निर्णय लेने वाले और लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं. वे किसी भी क्षेत्र में पहल करने से नहीं घबराते. यही गुण उन्हें प्रबंधन, प्रशासन या उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.

संख्या 5: तेज बुद्धि और अवसर पहचानने की क्षमता

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों पर अंक 5 का प्रभाव माना जाता है. यह अंक बुध ग्रह से जुड़ा है, जो बुद्धिमत्ता, संचार कौशल और व्यावसायिक समझ का प्रतीक माना जाता है.ऐसे लोग तेजी से बदलती परिस्थितियों में भी अवसर पहचानने में सक्षम होते हैं. कई विशेषज्ञों के अनुसार तकनीक, व्यापार और संचार से जुड़े क्षेत्रों में यह अंक अक्सर सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

संख्या 8: अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वालों का संबंध अंक 8 से माना जाता है. यह अंक शनि ग्रह से जुड़ा होता है, जिसे कर्म, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक माना जाता है अंकशास्त्र के अनुसार इन लोगों को जीवन की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन निरंतर मेहनत और धैर्य के कारण वे लंबे समय में मजबूत आर्थिक और सामाजिक स्थिति बना सकते हैं.

भाग्यांक और जीवनशैली भी निभाते हैं अहम भूमिका

अंकशास्त्र में केवल जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि पूरी जन्मतिथि का योग यानी भाग्यांक भी महत्वपूर्ण माना जाता है. कई विशेषज्ञों के अनुसार जीवनशैली, निर्णय और कार्यशैली भी इन अंकों के प्रभाव को प्रभावित करते हैं. कुछ परंपरागत मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि अंक 1, 5 और 8 से जुड़े लोग यदि अपने जीवन में हरे या सफेद रंग का संतुलित उपयोग करें तो सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं. हालांकि इसे वैज्ञानिक प्रमाण की बजाय सांस्कृतिक मान्यता के रूप में देखा जाता है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

अंकशास्त्र विश्लेषक डॉ.नीरज शर्मा के अनुसार “जन्मतिथि व्यक्ति की प्रवृत्तियों और क्षमता का संकेत दे सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता मेहनत, शिक्षा और सही निर्णयों पर निर्भर करती है. अंकशास्त्र को दिशा देने वाले संकेत की तरह देखना चाहिए, ना कि अंतिम सत्य की तरह.”

डिसक्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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