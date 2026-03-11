FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ पर पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, बोले– मिशन साफ, लंबी नहीं चलेगी लड़ाई

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

Indian Railway News: दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Homeधर्म

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित

कुछ तारीखों पर जन्मे लोगों में जन्मजात लोगों को खुद की तरफ आकर्षित कर लेने वाला गुण होता है. इनकी बातों में एक सम्मोहन होता है और लोग इनकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं. इनकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा चार्म होता है. चलिए जानें ये चुंबकिय पर्सनैलिटी वाले लोग किन तारीखों पर जन्म लेते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 11, 2026, 07:24 AM IST

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित

People born on these dates have a special 'natural charm'. (Photo Credit-AI Generated)

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से पूरा माहौल ही खुशुनुमा सा हो जाता है . उनकी बात करने की शैली, आत्मविश्वास और अपनापन लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं. ऐसे लोग अक्सर किसी भी महफिल की जान बन जाते हैं और इनके बिना माहौल में कुछ कमी सी रह जाती है. ऐसे लोग नेचुरल चार्म वाले होते हैं और कुछ खास तारीखों पर जन्मे भी होते हैं. इन लोगों में सामाजिक आकर्षण और संवाद की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है. तो चलिए जाने कौन सी तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी.

अंक 3: उत्साह और ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व

अंकशास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूल अंक 3 माना जाता है. यह अंक अक्सर रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. ऐसे लोग आमतौर पर खुलकर बातचीत करने वाले और उत्साही स्वभाव के होते हैं. उनकी सकारात्मक ऊर्जा और सहज संवाद शैली के कारण लोग उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं.

अंक 5: स्वतंत्र सोच और रोमांच का आकर्षण

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूल अंक 5 माना जाता है. यह अंक बदलाव, स्वतंत्रता और जिज्ञासा से जुड़ा माना जाता है. अंक 5 वाले लोग अक्सर नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं. उनका साहसी और खुला स्वभाव कई बार लोगों को प्रभावित करता है और उन्हें सामाजिक रूप से आकर्षक बना सकता है.

अंक 6: सौम्यता और संतुलन का प्रभाव

अंकशास्त्र में 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वालों का अंक 6 माना जाता है. इस अंक को सौंदर्य, संतुलन और संबंधों की समझ से जोड़ा जाता है. ऐसे लोगों का व्यवहार अक्सर सौम्य और मिलनसार होता है. उनकी बातचीत का तरीका और सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें सामाजिक रूप से प्रिय बना सकता है.

अंक 7: रहस्यमय और गहरी सोच वाला व्यक्तित्व

किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वालों का मूल अंक 7 माना जाता है. यह अंक गहराई से सोचने और आत्मविश्लेषण से जुड़ा माना जाता है. ऐसे लोग आमतौर पर शांत और विचारशील स्वभाव के होते हैं. उनका रहस्यमय व्यक्तित्व और गहरी सोच कई बार दूसरों को उनकी ओर आकर्षित कर सकती है.

आकर्षण केवल अंक से तय नहीं होता

अंकशास्त्र के जानकार बताते हैं कि जन्मतिथि के अंक व्यक्ति के स्वभाव के कुछ पैटर्न समझने में मदद कर सकते हैं. लेकिन किसी व्यक्ति का आकर्षण केवल अंक से तय नहीं होता. व्यवहार, आत्मविश्वास, संवाद कौशल और जीवन के अनुभव भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए व्यक्तित्व को समझने के लिए इन सभी पहलुओं को साथ में देखना जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

