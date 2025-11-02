FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के बेगूसराय में रैली के दौरान राहुल गांधी, बोले- बिहार का युवा आज परेशान है, बिहार के पास उद्योग के लिए जमीन नहीं

धर्म

Numerology: शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात

आप जन्मतिथि के आधार पर न केवल अपना भविष्य, बल्कि अपनी आदतों और कमज़ोरियों के बारे में भी जान सकते हैं. आइए आज आपको कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों की उन आदतों के बरे में बताएं जो उनकी सक्सेस, पैसा और फेम में बाधा डालती है. जबकि अगर वो कमजोरियों से जीत लें तो शाहरूख खान की तरह किंग खान बन सकते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 02, 2025, 01:09 PM IST

Numerology: शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन 

जन्मतिथि सिर्फ आपकी उम्र नहीं बताती, बल्कि आपके स्वभाव और सफलता का रहस्य भी छुपाती है. कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग बेहद टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतें उन्हें मंज़िल से दूर रखती हैं. अगर वे इन कमजोरियों पर काबू पा लें, तो शाहरूख खान जैसी सफलता पा सकते हैं.

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं. इन तारीखों में जन्मे लोगों में कुछ खास गुण और आदतें होती हैं जो उन्हें दुनिया में बादशाहत दे सकती हैं लेकिन कुछ कमज़ोरियां भी होती हैं और कई बार ये इन कमजोरियों के ऐसे गुलाम होते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी न तो अपनी पहचान नहीं बना पाते न सफलता मिलती है न पैसा. ये हीनभावना से ग्रस्त हो जाते हैं.

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

जबकि ये अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ दें तो भीड़ से निकलकर दुनिया में नाम कमा सकते हैं और पैसा, नाम-शोहरत सब कुछ उनके पास चलकर आता है. तो चलिए जानें कौन सी है वो आदतें जिसके चलते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जीवनभर किस्मत को कोसते हैं.

प्लानिंग अच्छी लेकिन एक्शन में ढीलापन और आलस

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

ये सोच तो दिखाते ऊंची हैं पर जब बात इम्लिमेंट की आती है तो ये उसपर काम ही नहीं करते. इनके अंदर आलस बहुत होता है और ये बाते सिर्फ बड़ी-बड़ी करते हैं. लेकिन असल जिंदगी में उसे उतार नहीं पाते.

दूसरों की तरक्की से जलना

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये खुद जब कुछ नहीं कर पाते तो अपने दोस्त, रिश्तेदार या जानने वालों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते. उनसे जलन करने लगते हैं और इसी आदत के चलते जो कभी इनके बहुत करीबी होते हैं वो दूर होने लगते हैं.

हर काम से जल्दी उब जाने की आदत 

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

मूलांक 2 में जन्मे लोग किसी भी चीज़ में ज़्यादा समय तक रुचि नहीं दिखाते. जैसे ही उनकी मनचाही चीज़ मिलती है, उसमें उनकी रुचि गायब हो जाती है. बस उनकी रुचि किसी और चीज़ की ओर मुड़ जाती है. इसी आदत के कारण इन तारीखों में जन्मे लोग किसी भी चीज़ को पूरी तरह से सीख नहीं पाते. ये कोई भी काम लगातार नहीं कर पाते. कुछ दिन करने के बाद ये ऊब जाते हैं. ये दूसरा बिजनेस या नौकरी ढूंढ़ने लगते हैं.

दिखावा और खुद की तारीफ सुनने की आदत

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

इनकी सबसे बड़ी बुरी आदतों में दिखावा है और खुद की तारीफ सुनने की आदत. सीधे शब्दों में कहें तो उधार लेकर हाई-फाई जीवन जीने की आदत होती है. ताकि दुनिया इनको बड़ा आदमी समझे और इनको रिच समझ कर इनकी तारीफ करे. ये कई बार बेमन से ऐसे काम करते हैं जिससे घर या समाज में इनकी पहचान हो. जबकि असल जिंदगी इनकी बहुत खोखली होती है. 

बहुत ज्यादा सोचने की आदत

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन
 
इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ये जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं लेते. ज़रूरी होने पर भी फ़ैसले लेने में देर करते हैं. ये आख़िरी पल तक सोचते रहते हैं. ये छोटी-छोटी बातों को भी आवर्धक कांच से देखते हैं. इनका आधा जीवन सोचने में ही बीत जाता है.

बहुत ज्यादा गुस्सा है...

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

इसके अलावा, इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं. यह बहुत जल्दी आता भी है. गुस्से में वे दूसरों पर वार करने से भी नहीं हिचकिचाते. उनके हाथ उनके मुँह के आगे झुक जाते हैं. जब वे ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ वे मार नहीं सकते, तो वे गाली-गलौज करते हैं. वे कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं. उनके गुस्से पर काबू पाना आसान नहीं होता.

दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

खुद की जिंदगी में भले भूचाल, परेशानी या आर्थिक तंगी हो लेकिन ये दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं. वे अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में रुचि रखते हैं.  

कम आत्मविश्वास वाली आदत

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन

इन तिथियों में जन्मे लोगों में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास की कमी होती है. लेकिन वे दूसरों के सामने आत्मविश्वास का दिखावा करते हैं. शादी के बाद, वे अपने साथी के सहारे समय बिताते हैं. आत्मविश्वास की कमी के कारण, वे अकेलेपन से परेशान रहते हैं

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

