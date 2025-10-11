Add DNA as a Preferred Source
'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें

What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन

धर्म

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

अंक ज्योतिष आपको किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के बारे में बहुत कुछ बता सकता है. किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है. इन लोगों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर सूर्य का गहरा प्रभाव पड़ता है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 11, 2025, 12:56 PM IST

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

अंक 1 वाले लोग नेतृत्व क्षमता के साथ जन्म से ही विकसित होते हैं. ये जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक और अपने नियमों से जीना पसंद करते हैं. ये लोग बहुत आत्मविश्वासी और निडर होते हैं. ये कठिनाइयों और चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं. ये लोग राजसी संतुलन और स्वतंत्र दृष्टिकोण रखते हैं.

ये लोग ज़िंदगी में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहते हैं और अपनी पहचान दूसरों से अलग बनाना चाहते हैं. ये आसानी से किसी की नहीं सुनते और अक्सर अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं. यही रवैया इन्हें अक्सर ज़िद्दी बना देता है. हालाँकि आत्मविश्वास इनका मज़बूत पक्ष है, लेकिन कभी-कभी यह अहंकार में बदल जाता है, जिससे इन्हें बेवजह तकलीफ़ उठानी पड़ती है.
 
करियर और कार्यक्षेत्र - मूलांक 1 वाले लोग किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते. ये हमेशा नेतृत्वकारी भूमिका में रहना पसंद करते हैं और ऐसे काम में खुश रहते हैं. नौकरी की तुलना में व्यवसाय या स्वतंत्र कार्य इनके लिए ज़्यादा सफल हो सकता है. ये एक ही तरह के काम से जल्दी ऊब जाते हैं, इसलिए ये लगातार नए विचारों और नई परियोजनाओं की तलाश में रहते हैं. प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, प्रबंधन या रचनात्मक क्षेत्रों में जहाँ प्रत्यक्ष नेतृत्व की आवश्यकता होती है, ये बहुत सफल होते हैं. 
 
वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन - मूलांक 1 वाले लोग अपने रिश्ते को लेकर बेहद भावुक होते हैं. वैवाहिक जीवन में इन्हें अपने साथी से भरपूर प्यार मिलता है और ये उन्हें भरपूर प्यार देते हैं. इनके वैवाहिक जीवन की खुशहाली मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि ये अपने साथी का कितना सम्मान करते हैं. अगर ये रिश्ते को नियंत्रित करने की बजाय अपने साथी की राय को महत्व देते हैं, तो इनका वैवाहिक जीवन बेहतरीन रहेगा.
 
आर्थिक स्थिति और सफलता - मूलांक 1 वाले लोग आमतौर पर अच्छी आर्थिक स्थिति में होते हैं. अपनी नेतृत्व क्षमता और काम में निरंतरता के कारण, ये समय के साथ अमीर बनते जाते हैं. इनके खर्च करने की आदत थोड़ी शाही होती है, लेकिन इनकी आय इनके खर्चों से भी ज़्यादा होती है. ये अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर धन कमाते हैं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

