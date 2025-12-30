Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय

साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा. इस दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत का संकल्प लें.

हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है. इसे ​सभी तिथियों में सबसे बड़ा माना जाता है. इसकी वजह यह तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है. साल में सिर्फ 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं. इन सभी तिथियों का अपना एक अलग महत्व है.पौष माह के शुक्ल पक्ष में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस बार यह तिथि 30 दिसंबर 2025 यानी आज पड़ रही है. आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी संतान सुख और बच्चों की सुरक्षा के लिए शुभ मानी गई है. आइए जानते हैं इसका महत्व, व्रत की विधि तिथि और पारण का समय...

आज है पौष पुत्रदा एकादशी

वैद्रिक पंचांग के अनुसार, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत आज 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होगी. इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा.

पौष पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आज पूजा करने का शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगा. यह मुहूर्त 6 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 3 मिनट से लेकर 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.

यह है पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें. चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें. उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं. इसके साथ ही पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप-दीप अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीली मिठाई और फल का भोग अर्पित करें. भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं. साथ ही ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. एकादशी कथा का पाठ करने के साथ ही विष्णु भगवान की आरती करें.

यह है व्रत पारण का समय

एकादशी व्रत पारण का समय तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी में किया जाता है. पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से लेकर 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. पारण तिथि के दिन हरि वासर सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

