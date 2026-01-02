FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeधर्म

धर्म

Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इस मुहूर्त की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर होगी

नितिन शर्मा

Updated : Jan 02, 2026, 09:06 AM IST

Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है. इस दिन स्नान और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है. पूर्णिमा तिथि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है. इस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण सोलह कलाओं के साथ आकश में विराजमान होते हैं. यह इस साल की पहली पूर्णिमा है. इसमें स्नान दान पुण्य और सूर्यदेव को जल अर्पित करने से भक्तों की ही इच्छा पूर्ण हो जाती है. मान्यता है कि पौष मास में किए गए सभी कर्म पूर्णिमा स्नान के पश्चात ही पूर्ण माने जाते हैं.  इसी दिन से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है. आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की तिथि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त.

यह है पौष पूर्णिमा का महत्व

हिंदू धर्म की विशेष तिथियों में से पूर्णिमा भी एक है, लेकिन पौष माह में आने वाली पूर्णिमा को विशेष माना गया है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान और व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. पितृदोष दूर होता है. जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. 

इस दिन मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 6 बजकर 53 मिनट से होगी. इसका समापन अगले दिन 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 शनिवार को रखा जाएगा.  इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा. इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है. आत्मबल बढ़ता है और पुण्यकर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं. 

पौष पूर्णिमा यह है स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इस मुहूर्त की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर होगी और 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. वहीं इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी दान-पुण्य किया जा सकता है.अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा.
 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

