धर्म

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति

पापांकुशा एकादशी पर व्रत करने के साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त हर पाप से छुटकारा और मुक्ति की प्राप्ति की होती है. यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश हो जाता है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 03, 2025, 02:06 PM IST

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति
Papankusha Ekadashi Vrat Katha: हिंदू धर्म में तिथियों का बड़ा महत्व है. इसमें एकादशी को सबसे विशेष माना जाता है. हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही कथा की जाती है. हर महीने आने वाली एकादशी​ तिथि एक अलग महत्व, विशेषता और उद्देश्य होता है. इन्हीं में से एक है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है.

व्रत करने से मिलती है मुक्ति

मान्यता के अनुसार, पापांकुशा एकादशी पर व्रत करने के साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त हर पाप से छुटकारा और मुक्ति की प्राप्ति की होती है. यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश हो जाता है. साथ ही व्यक्ति को जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जो भी भक्त व्रत के साथ ही पापांकुश एकादशी पर शाम के समय कथा पढ़ता है. भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. इस से फल का कई गुणा लाभ प्राप्त होता है. 

पापांकुशा एकादशी व्रत कथा 

धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवन! आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए, श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर! पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन! इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए.

श्रीकृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है. विध्‍यांचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था. उसका नाम क्रोधन था. उसने जीवन भर निर्दोष पशु-पक्षियों और जीवों की हत्या की थी. इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था. बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए.

जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा. वहां जाकर उसमें ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए. तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना. इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा.

ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया. इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई. तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा. जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हों उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

