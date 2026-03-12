FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हमले में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला, जम्मू में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, फारूक और सुरिंदर चौधरी दोनों सुरक्षित, शादी में डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे, फायरिंग करने वाला कमल सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया | कच्चे तेल की कीमतों में 9% की बढ़ोतरी | स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सूत्रों से बड़ी खबर, ईरान ने पुष्पक और परिमल को इजाजत दी | निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

Homeधर्म

धर्म

Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

हर माह आने वाली तिथियों में सबसे बड़ी तिथि एकादशी को माना गया है. हिंदू धर्म इस तिथि एक अलग महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से पाप, दोष और कष्टों से मुक्ति मिलती है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 12, 2026, 08:23 AM IST

Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

Papamochani Ekadashi 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में तिथि और त्योहारों का अलग ही महत्व है, लेकिन जब भी तिथियों की बात आती है तो इसमें एकादशी को तिथि को विशेष और बड़ा माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है. इन सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं. इन्हीं में चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट नष्ट हो जाते हैं. भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आध्यात्मिक लाभ और वैभव की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इस बार किस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व...

कब है पापमोचनी एकादशी

इस बार पापमोचरी एकादशी की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अगर आप भी इसकी तारीख को लेकर कन्फ्यूज हैं तो बता दें कि इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च की सुबह 8 बजकर 10 मिनट से होगी. यह अगले दिन 15 मार्च की सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा. इसका पारण 16 मार्च को किया जाएगा. 

यह पूजा अर्चना और व्रत संकल्प का शुभ मुहूर्त

पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसमें स्नान से लेकर पूजा जप तप करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से लेकर 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. वहीं दिन आखिरी पहर में गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इन सभी मुहूर्त में भगवान पूजा अर्चना करने बेहद शुभ होंगे. 

पापमोचनी एकादशी पूजा विधि

पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि भी बेहद सरल है. इस दिन सुबह उठकर स्नानादि करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु की आराधना करें. भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें. पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप जलाने के साथ ही फल अर्पित करें. भगवान को भोग लगाये. साथ ही भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्रनाम का जाप करें. भगवान का मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम: का जाप करना भी शुभ है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
MORE
Advertisement