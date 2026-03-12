Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

हर माह आने वाली तिथियों में सबसे बड़ी तिथि एकादशी को माना गया है. हिंदू धर्म इस तिथि एक अलग महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से पाप, दोष और कष्टों से मुक्ति मिलती है.

हिंदू धर्म में तिथि और त्योहारों का अलग ही महत्व है, लेकिन जब भी तिथियों की बात आती है तो इसमें एकादशी को तिथि को विशेष और बड़ा माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है. इन सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं. इन्हीं में चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट नष्ट हो जाते हैं. भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आध्यात्मिक लाभ और वैभव की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इस बार किस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व...

कब है पापमोचनी एकादशी

इस बार पापमोचरी एकादशी की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अगर आप भी इसकी तारीख को लेकर कन्फ्यूज हैं तो बता दें कि इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च की सुबह 8 बजकर 10 मिनट से होगी. यह अगले दिन 15 मार्च की सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा. इसका पारण 16 मार्च को किया जाएगा.

यह पूजा अर्चना और व्रत संकल्प का शुभ मुहूर्त

पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसमें स्नान से लेकर पूजा जप तप करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से लेकर 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. वहीं दिन आखिरी पहर में गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इन सभी मुहूर्त में भगवान पूजा अर्चना करने बेहद शुभ होंगे.

पापमोचनी एकादशी पूजा विधि

पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि भी बेहद सरल है. इस दिन सुबह उठकर स्नानादि करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु की आराधना करें. भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें. पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप जलाने के साथ ही फल अर्पित करें. भगवान को भोग लगाये. साथ ही भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्रनाम का जाप करें. भगवान का मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम: का जाप करना भी शुभ है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

