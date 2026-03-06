FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व

पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु जाप करना बेहद शुभ होता है. इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

Nitin Sharma

Updated : Mar 06, 2026, 09:44 AM IST

Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व

Papamochani Ekadashi 2026 (Credit Image AI)

हिंदू धर्म में तिथियों का बड़ा महत्व है, लेकिन हर दिन और महीने में आने वाली सभी तिथियों में सबसे बड़ी तिथि एकादशी को माना गया है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं. इन सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है. इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लिया जाता है. ऐसा करने से भक्तों की हर मनोकामना का भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं. चैत्र का माह शुरू हो चुका है. चैत्र माह में पापमोचनी और कामदा एकदशी का व्रत रखा जाता है. आइए जानते हैं इस महीने में किस दिन पड़ेगी पापमोचनी एकादशी, इसका शुभ मुहूर्त और तारीख...

इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, पापमोचनी एकादशी व्रत ​की तिथि 14 मार्च की सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी. ​इसका समापन अगले दिन 15 मार्च की सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर होगा. ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को ही रखा जाएगा. साथ ही व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 30 मिनट से लेकर 8 बजकर 54 मिनट तक किया जा सकता है. 

पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि

पापमोचरी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें. अगर यह मुमकिन नहीं है तो घर में बालटी के अंदर गंगाजल डालकर स्नान करें. इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही उनका ध्यान करें. एकादशी के व्रत के लिए संकल्प लें. भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने फल फूल अर्पित करने के साथ ही प्रिय मिष्ठान से उनका भोग लगाये. पापमोचनी एकादशी की कथा पढ़ने के बाद मंत्रों का जाप और भगवान की आरती जरूर करें. 

पापमोचनी एकादशी का महत्व

पापमोचनी एकादशी की पूजा अर्चना करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं. पापमोचनी एकादशी का व्रत करने कथा सुनने से जाने-अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है. भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. यही एक व्रत है, जिसे करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

