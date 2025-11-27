FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  

आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

Homeधर्म

धर्म

Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  

ज्योतिष के अनुसार, पंचक के पांच दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है. यह वह समय है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 27, 2025, 01:29 PM IST

Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म ज्यादातर लोग किसी भी मंगल कार्य को करने से पूर्व शुभ और अशुभ मुहूर्त देखते हैं. इसमें माह से लेकर तिथि का बड़ा महत्व होता है. कुछ शुभ तिथियां ऐसी होती हैं, जिनमें कोई भी काम शुरू करने पर अच्छे परिणाम और सफलता प्राप्त होती है. वहीं कई ऐसे होते हैं, जिन में शुभ कार्य भी अशुभता में बदल जाता है. व्यक्ति को परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसी में पंचक भी शामिल हैं. यह पांच दिनों के होते हैं. इनमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं क्या है पंचक और इनमें क्या करने से करना चाहिए बचाव...

इस दिन शुरू रहे हैं पंचक

ज्योतिष के अनुसार, पंचक के पांच दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है. यह वह समय है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है. पंचांग के अनुसार नवंबर महीने का दूसरा और आखिरी पंचक आज यानी 27 नवंबर 2025, गुरुवार को दोपहर 02 बजकर 07 बजे से शुरू हो रहा है. यह 01 दिसंबर 2025, सोमवार की रात को 11:18 बजे पर खत्म होगा. 

दिसंबर महीने में कब लगेगा पंचक 

हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने में साल 2025 का आखिरी पंचक 24 दिसंबर 2025, बुधवार की शाम को 07 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर 29 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह 07 बजकर 41 मिनट पर खत्म होगा. 

दोषरहित है गुरुवार को शुरू हुआ पंचक 

हिंदू पंचांग के अनुसार, पंचक की शुभता और अशुभता किस दिन से शुरुआत होता है. उसी के अनुरूप फल प्रदान करता है. इस बार पंचक की शुरुआत भगवान श्रीहरि के दिन यानी गुरुवार से हो रही है. ऐसे में यह पंचक अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे. गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित है. ऐसे में इस दिन से पंचक पांच दिनों के लिए शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी काम कर सकते हैं. इन पंचकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी व्यवाहारिक नियम जैसे मकान पर छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, चारपाई बुनने की मनाही होती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
MORE
Advertisement
धर्म
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
MORE
Advertisement