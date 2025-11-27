Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  

ज्योतिष के अनुसार, पंचक के पांच दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है. यह वह समय है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है.

हिंदू धर्म ज्यादातर लोग किसी भी मंगल कार्य को करने से पूर्व शुभ और अशुभ मुहूर्त देखते हैं. इसमें माह से लेकर तिथि का बड़ा महत्व होता है. कुछ शुभ तिथियां ऐसी होती हैं, जिनमें कोई भी काम शुरू करने पर अच्छे परिणाम और सफलता प्राप्त होती है. वहीं कई ऐसे होते हैं, जिन में शुभ कार्य भी अशुभता में बदल जाता है. व्यक्ति को परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसी में पंचक भी शामिल हैं. यह पांच दिनों के होते हैं. इनमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं क्या है पंचक और इनमें क्या करने से करना चाहिए बचाव...

इस दिन शुरू रहे हैं पंचक

ज्योतिष के अनुसार, पंचक के पांच दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है. यह वह समय है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है. पंचांग के अनुसार नवंबर महीने का दूसरा और आखिरी पंचक आज यानी 27 नवंबर 2025, गुरुवार को दोपहर 02 बजकर 07 बजे से शुरू हो रहा है. यह 01 दिसंबर 2025, सोमवार की रात को 11:18 बजे पर खत्म होगा.

दिसंबर महीने में कब लगेगा पंचक

हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने में साल 2025 का आखिरी पंचक 24 दिसंबर 2025, बुधवार की शाम को 07 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर 29 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह 07 बजकर 41 मिनट पर खत्म होगा.

दोषरहित है गुरुवार को शुरू हुआ पंचक

हिंदू पंचांग के अनुसार, पंचक की शुभता और अशुभता किस दिन से शुरुआत होता है. उसी के अनुरूप फल प्रदान करता है. इस बार पंचक की शुरुआत भगवान श्रीहरि के दिन यानी गुरुवार से हो रही है. ऐसे में यह पंचक अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे. गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित है. ऐसे में इस दिन से पंचक पांच दिनों के लिए शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी काम कर सकते हैं. इन पंचकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी व्यवाहारिक नियम जैसे मकान पर छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, चारपाई बुनने की मनाही होती है.

