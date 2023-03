Palmistry: हथेली पर ये निशान होती हैं बदकिस्मती का संकेत, जानिए कौन-से चिह्न चमका देते हैं भाग्य 

हथेली पर कौन से निशान चमकाते हैं भाग्य, जानिए क्या कहता है हस्त रेखा शास्त्र

डीएनए हिंदी: हस्त रेखा शास्त्र (Hast Rekha Shastra) के अनुसार, हथेली की रेखाएं और कुछ खास निशान (Palmistry Sign), व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई राज खोलते हैं. हथेली में मौजूद कई निशान भले ही देखने में साधारण लगें, लेकिन ये निशान हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं (Meaning Of Symbols In Palm). इन चिह्नों के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव की विशेषताएं और खूबियों व कमियों के बारे में पता लगाया जा सकता है. वहीं, हथेली पर मौजूद कुछ निशान व्यक्ति की (Unlucky Sign Of Palm) बदकिस्मती दर्शाते हैं.

आज हम आपको हथेली के इन्हीं खास चिह्नों के बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं हथेली पर (Palmistry) मौजूद कौन-कौन से निशान होते हैं शुभ और कौन सा चिह्न व्यक्ति की बदकिस्मती को दर्शाता है.

जाल

हथेली में जाल का निशान अशुभ माना जाता. लेकिन, अगर ये तिरछी रेखाओं से बना हो तो इसका अशुभ असर कुछ कम होता है. इसके अलावा अगर जाल सीधी रेखाओं से बना हो तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे जीवन बना रहता है.

यह भी पढ़ें: हथेली की ये रेखाएं बताती हैं आपका स्वास्थ्य, पैसे और व्यापार का भविष्य

वृत्त

जिस व्यक्ति के हाथ में वृत्त यानी गोल निशान होता है, उसके जीवन में बार-बार बाधा उत्पन्न होती है. लेकिन, अगर ये गोला सूर्य रेखा पर हो तो यह बहुत ही शुभ होता है.

द्वीप

2 रेखाओं से बना ये चिह्न अशुभ चिह्न है. हथेली पर ये निशान जितना बड़ा होगा, उतने ही सालों तक जीवन में उथल-पुथल लगी रहती है.

वर्ग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में वर्ग का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. जिस जातक के हाथ में ये निशान होता है, वो गंभीर दुर्घटनाओं से भी बच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: हाथ की रेखा से जानें कैसा होगा आपका होने वाला जीवनसाथी

क्रॉस

जो रेखाएं एक-दूसरे को काटती हैं, उसे क्रॉस कहा जता है. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में क्रॉस का निशान जीवन में भय, बाधा और निराशा उत्पन्न करती है. लेकिन, क्रॉस अगर गुरु क्षेत्र पर हो तो यह शुभ माना जाता है.

तारा

हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जब हथेली पर कई सारी रेखाएं-दूसरे को काटती हैं तो ऐसा निशान बनता है. हथेली में तारा होना शुभ होता है, लेकिन ये चिह्न केवल सूर्य पर्वत पर ही होना चाहिए. क्योंकि, सूर्य पर्वत के अलावा हथेली में तारा होना अशुभ माना जाता है.

त्रिकोण

हथेली पर ये चिह्न तीन रेखाओं से मिलकर बनता है. ये चिह्न आकार में छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है. इसके अलावा ये जिस रेखा पर होता है उसके शुभ फल को प्रभावित करता है. वहीं चंद्र रेखा पर त्रिकोण का होना बेहद अशुभ माना जाता है.

चक्र

हथेली पर गोल-गोल रेखाओं से बना ये चिह्न किसी भी जगह हो तो वह अशुभ माना जाता है. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के हथेली में ये चिह्न होता है, उसे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.