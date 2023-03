Palmistry: व्यापार से लेकर सरकारी नौकरी तक ये रेखाएं खोलती हैं जीवन से जुड़े ढेरों राज, हाथ देखकर खुद पता कर लें अपना भविष्य

व्यापार से लेकर सरकारी नौकरी तक ये रेखाएं खोलती हैं जीवन से जुड़े ढेरों राज

डीएनए हिंदी: Life Line in Palmistry Lines or Palm Reading - हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की हाथ की रेखाएं जीवन से जुड़ी कई राज खोलती हैं. इसलिए कहा जता है कि व्यक्ति के हाथ में उसके जीवन का राज छुपा हुआ होता है. इन रेखाओं के जरिए जीवन में होने वाले उतार-चढ़ाव, बीमारी (Jivan Rekha Palmistry), अच्छी सेहत और मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है. हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) में वैसे तो हर रेखा का खास महत्व है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जीवन रेखा पर ही दिया जाता है (Life Line In Hand).

इसपर बनने वाले उभार, लकीर और निशान व्यक्ति के भाग्य बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो आइए जानते हैं जीवन रेखा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में.

ऐसी जीवन रेखा मानी जाती है शुभ

अगर जातक के हथेली की जीवन रेखा प्रारंभ में गहरी व स्पष्ट हो और उसी प्राकृतिक अवस्था में समाप्त हो तो यह शुभ संकेत है कि आप स्वस्थ रहेंगे. दरअसल जो जीवन रेखा जैसी प्रारंभ में है वैसी ही अन्त तक रहे तो उसे बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे जातक अपने जीवन काल में किसी तरह की बड़ी बीमारी से परेशान नहीं रहता और स्वस्थ जीवन जीता है.

ये रेखा दर्शाती है राजपक्ष से लाभ का योग

अगर जातक के हथेली की जीवन रेखा में से कोई रेखा निकलकर सीधी सूर्य पर्वत की ओर चली जाए तो जातक को सूर्य पर्वत से संबंधी शुभ फल प्राप्त होते हैं. इसके साथ ही इस अवस्था में सूर्य से संबंधित अंगुली यानी अनामिका की लंबाई और शुभ चिह्नों पर भी ध्यान दिया जाता है. ऐसे जातक अक्सर सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं और इन्हें अपने जीवन में मान-सम्मान भी प्राप्त होता है.

ये रेखा दर्शाती है व्यापार में होगा लाभ

अगर जातक के हथेली की जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध पर्वत की ओर चली जाये तो ऐसे जातक बुध ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करते हैं. इसके अलावा इस अवस्था में बुध से संबंधित उंगली यानी कनिष्ठिका की लंबाई और शुभ चिह्नों पर भी विचार करना जरूरी है. जिस भी जातक की अंगुली में ये रेखा होती है उन्हें बिजनेस में फायदा होता है और वह इसी क्षेत्र में नाम कमाता है.

हथेली पर इस रेखा से मिलता है भूमि लाभ का संकेत

अगर जातक के हथेली की जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सीधे ऊर्ध्व मंगल की ओर चली जाए तो ऐसे जातक मंगल ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करते हैं. इसके अलावा ऐसे जातक भूमि से लाभ कमाते हैं, जमीन की खरीदी-बिक्री करते हैं या फिर बिल्डर होते हैं. इसके अलावा ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी खूब प्राप्त होती है.

ये रेखा लेखनकार्य में दिलाती है फायदा

अगर जातक के हथेली की जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति चंद्र संबंधी गुणों से युक्त व महत्वाकांक्षी होते हैं. इसके अलावा चंद्र पर्वत की ओर जाती ये रेखा लेखनकार्य से लाभ दिलाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सभी रेखाएं सुस्पष्ट होनी चाहिए तभी इनसे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

