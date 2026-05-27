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Padmini Ekadashi Vrat Katha: इस कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है पद्मिनी एकादशी व्रत, पूजा अर्चना के साथ ही जरूर करें इसका पाठ

इस कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है पद्मिनी एकादशी व्रत, पूजा अर्चना के साथ ही जरूर करें इसका पाठ

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Padmini Ekadashi Vrat Katha: इस कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है पद्मिनी एकादशी व्रत, पूजा अर्चना के साथ ही जरूर करें इसका पाठ

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. यह तिथि सबसे विशेष होती है. इस बार 27 मई यानी आज पद्मिनी एकादशी पड़ रही है. इसमें व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 27, 2026, 09:17 AM IST

Padmini Ekadashi Vrat Katha: इस कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है पद्मिनी एकादशी व्रत, पूजा अर्चना के साथ ही जरूर करें इसका पाठ

Padmini Ekadashi 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी का बड़ा महत्व है. यह एकादशी मलमास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है. इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब तक इस दिन पद्मिनी एकादशी की महाव्रत कथा का पाठ न किया जाए, तब तक यह व्रत पूरा नहीं माना जाता. आइए जानते हैं...

इस दिन है पद्मिनी एकादशी व्रत

इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखना चाहिए. इस दिन व्रत के साथ ही पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए. इसके बिना पाठ के व्रत को अधूरा माना जाता है. आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी का व्रत...

पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, त्रेतायुग में माहिष्मती नगरी में कार्तवीर्य नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे. राजा के पास धन-दौलत, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी. उनकी हजारों रानियां थीं, लेकिन इतनी समृद्धि होने के बावजूद वे एक बड़ी पीड़ा से परेशान थे. राजा की कोई संतान नहीं थी. संतान सुख से वंचित होने के कारण राजा कार्तवीर्य और उनकी प्रमुख रानी पद्मिनी हमेशा दुखी रहते थे. राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तप और पूजा-पाठ भी किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला. समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती चली गई.

राजा ने त्याग दिया राजपाट

जब हर प्रयास विफल हो गया, तब राजा कार्तवीर्य ने राज्य और सुख-सुविधाओं का त्याग कर वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया. रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन चली गईं. दोनों ने सालों तक भगवान विष्णु की कठोर आराधना की.कहा जाता है कि लंबे समय तक तपस्या करने के कारण राजा का शरीर बेहद कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ. पति की ऐसी हालत देखकर रानी पद्मिनी बेहद चिंतित हो गईं. तब उन्होंने महान पतिव्रता स्त्री अनसूया जी के आश्रम में जाकर उनसे उपाय पूछा.

पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व

रानी पद्मिनी ने माता अनसूया को अपनी सारी व्यथा सुनाई. तब माता अनसूया ने उन्हें अधिकमास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि यह व्रत बहुत ही दुर्लभ और प्रभावशाली है. यदि श्रद्धा और नियमपूर्वक यह व्रत किया जाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं. माता अनसूया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने पूर्ण विधि-विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया. उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन-कीर्तन किए और रात्रि जागरण भी किया.

भगवान विष्णु ने दिया वरदान

रानी पद्मिनी की सच्ची भक्ति और कठिन व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए. भगवान ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा. तब रानी ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की. भगवान विष्णु ने उन्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया. कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया. आगे चलकर वही कार्तवीर्य अर्जुन महान योद्धा बना और उसने रावण जैसे बलशाली राजा को भी युद्ध में पराजित किया था.

पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है. इसके अलावा यह व्रत आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और पारिवारिक परेशानियों को दूर करने वाला भी माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति को आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

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