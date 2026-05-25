FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

CBSE Physics Answer Sheet Mismatch: धुंधली आंसर शीट के बाद अब स्टूडेंट्स का आरोप- 'जो कॉपी दिखाई गई, वह हमारी नहीं है'

धुंधली आंसर शीट के बाद अब CBSE स्टूडेंट्स का आरोप- 'जो कॉपी दिखाई गई, वह हमारी नहीं है'

Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत

इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत

Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

Homeधर्म

धर्म

Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है.इस बार तिथि की शुरुआत 26 मई को होगी, लेकिन व्रत 27 मई को रखा जाएगा. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 25, 2026, 03:10 PM IST

Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

padmini ekadashi 2026

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी तिथि का होता है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं. सभी एकादशी तिथियों के अलग अलग महत्व होते हैं. इनमें ज्येष्ठ माह में आने वाली पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. इस एकादशी को 'पुरुषोत्तमी' और 'कमला एकादशी' भी कहा जाता है. विष्णु पुराण के अनुसार, इस एकादशी के विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष और कष्ट नष्ट हो जाते हैं. अंत में भगवान श्रीविष्णु लोक की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं व्रत की तारीख लेकर शुभ मुहूर्त और कथा...

इस दिन रखा जाएगा व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है. इस बार यह तिथि और व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन श्रीहरि की पूजा अर्चना कर भक्त व्रत का संकल्प लेंगे. वहीं आपको बता दें कि एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन 27 मई 2026 को सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए व्रत 27 मई को रखा जाएगा.  

यह है पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रेतायुग में महिष्मति नगरी के प्रतापी राजा कीर्तिवीर्य अपनी हजार पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे. उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे. इसके लिए उन्होंने खूब दान और यज्ञ किये, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई. इस पर उन्होंने राजपाठ छोड़कर तपस्या करने का फैसला किया. राजा के साथ ही उनकी प्रिय पत्नी पद्मिनी भी उनके साथ गईं. दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की. यहां रानी पद्मिनी की अखंड भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर सती माता अनुसुइया उनके समक्ष प्रकट हुईं. माता अनुसुइया ने रानी को संतान प्राप्ति के लिए अधिमास (पुरुषोत्तम मास) के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने की सलाह दी.

व्रत रखने पर मिलता फल

माता के निर्देशानुसार राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और विधि-विधान के साथ इस एकादशी का व्रत किया. व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और रानी पद्मिनी ने नौ महीने बाद एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया. रानी के नाम पर ही इस व्रत का नाम 'पद्मिनी एकादशी' पड़ा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
MORE
Advertisement