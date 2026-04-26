Sanwaliya Seth Temple: एक महीने में 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, सांवलिया सेठ मंदिर में दान का टूटा सारा पुराना रिकॉर्ड

राजस्थान के एक मंदिर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक महीने में आए चढ़ावे का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि समाज की आर्थिक धड़कन भी दिखाता है.

सांवलिया सेठ मंदिर में (Sanwaliya Seth Temple) में इस बार भंडार खुला तो नजारा ही अलग था. गिनती पूरी होने के बाद सामने आया कि केवल एक महीने में 41.67 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिला है. इसमें 33 करोड़ से ज्यादा नकद और करीब 8.45 करोड़ रुपये ऑनलाइन और भेंटकक्ष से आए. इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक धार्मिक स्थल की आय नहीं, बल्कि यह बताती है कि लोगों का भरोसा और जुड़ाव कितना गहरा है.

सोना चांदी की बरसात और डिजिटल दान का बढ़ता ट्रेंड

इस बार दान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा. करीब 660 ग्राम सोना और 84 किलो से ज्यादा चांदी भी अर्पित की गई. खास बात यह है कि ऑनलाइन दान का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है.

यह संकेत देता है कि अब भक्ति भी डिजिटल हो रही है, और देश-विदेश में बैठे लोग भी आसानी से अपनी आस्था व्यक्त कर पा रहे हैं.

क्यों इतना खास है यह मंदिर

सांवलिया सेठ को लोग सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक जीवन का साथी मानते हैं.

यह मान्यता है कि यहां दान करने से व्यापार में तरक्की और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

इसी वजह से कई व्यापारी अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से यहां चढ़ाते हैं. यही विश्वास इस मंदिर को देश के सबसे खास आस्था केंद्रों में शामिल करता है.

यह खबर सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है. यह दिखाती है कि लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं.

जब महंगाई और आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हों, तब भी लोग अपनी आस्था के लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं. इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि मंदिर की यह आय विकास, सुविधाओं और सामाजिक कार्यों में लगती है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है.

एक नया नजरिया जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है

ऐसे बड़े चढ़ावे यह भी बताते हैं कि धार्मिक स्थल अब केवल पूजा का केंद्र नहीं रहे. वे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के बड़े हब बनते जा रहे हैं. होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे दुकानदार-सबकी कमाई इन जगहों से जुड़ी होती है. यानी आस्था का यह प्रवाह कई लोगों की रोजी-रोटी भी चला रहा है.

मंदिर की व्यवस्था और भविष्य की तैयारी

इतनी बड़ी राशि को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने गिनती को सात चरणों में पूरा किया.

सुरक्षा, बैंकिंग और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया. लगातार बढ़ते चढ़ावे को देखते हुए अब यहां आधुनिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. सांवलिया सेठ मंदिर का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक संख्या नहीं है. यह आस्था, अर्थव्यवस्था और बदलते समय का एक संगम है.

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