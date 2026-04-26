FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

Homeधर्म

धर्म

Sanwaliya Seth Temple: एक महीने में 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, सांवलिया सेठ मंदिर में दान का टूटा सारा पुराना रिकॉर्ड

राजस्थान के एक मंदिर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक महीने में आए चढ़ावे का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि समाज की आर्थिक धड़कन भी दिखाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 26, 2026, 02:28 PM IST

Sanwaliya Seth Temple: एक महीने में 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, सांवलिया सेठ मंदिर में दान का टूटा सारा पुराना रिकॉर्ड

Sanwaliya Seth Temple

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सांवलिया सेठ मंदिर में (Sanwaliya Seth Temple) में इस बार भंडार खुला तो नजारा ही अलग था. गिनती पूरी होने के बाद सामने आया कि केवल एक महीने में 41.67 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिला है. इसमें 33 करोड़ से ज्यादा नकद और करीब 8.45 करोड़ रुपये ऑनलाइन और भेंटकक्ष से आए. इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक धार्मिक स्थल की आय नहीं, बल्कि यह बताती है कि लोगों का भरोसा और जुड़ाव कितना गहरा है.

सोना चांदी की बरसात और डिजिटल दान का बढ़ता ट्रेंड 

इस बार दान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा. करीब 660 ग्राम सोना और 84 किलो से ज्यादा चांदी भी अर्पित की गई. खास बात यह है कि ऑनलाइन दान का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है.
यह संकेत देता है कि अब भक्ति भी डिजिटल हो रही है, और देश-विदेश में बैठे लोग भी आसानी से अपनी आस्था व्यक्त कर पा रहे हैं.

क्यों इतना खास है यह मंदिर

सांवलिया सेठ को लोग सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक जीवन का साथी मानते हैं.
यह मान्यता है कि यहां दान करने से व्यापार में तरक्की और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
इसी वजह से कई व्यापारी अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से यहां चढ़ाते हैं. यही विश्वास इस मंदिर को देश के सबसे खास आस्था केंद्रों में शामिल करता है.

यह खबर सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है. यह दिखाती है कि लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं.
जब महंगाई और आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हों, तब भी लोग अपनी आस्था के लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं. इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि मंदिर की यह आय विकास, सुविधाओं और सामाजिक कार्यों में लगती है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है.

एक नया नजरिया जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है
ऐसे बड़े चढ़ावे यह भी बताते हैं कि धार्मिक स्थल अब केवल पूजा का केंद्र नहीं रहे. वे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के बड़े हब बनते जा रहे हैं. होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे दुकानदार-सबकी कमाई इन जगहों से जुड़ी होती है. यानी आस्था का यह प्रवाह कई लोगों की रोजी-रोटी भी चला रहा है.

मंदिर की व्यवस्था और भविष्य की तैयारी
इतनी बड़ी राशि को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने गिनती को सात चरणों में पूरा किया.
सुरक्षा, बैंकिंग और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया. लगातार बढ़ते चढ़ावे को देखते हुए अब यहां आधुनिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. सांवलिया सेठ मंदिर का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक संख्या नहीं है. यह आस्था, अर्थव्यवस्था और बदलते समय का एक संगम है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई
Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल
Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल
इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल
इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
MORE
Advertisement
धर्म
Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
MORE
Advertisement