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Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?

इस बार मां दुर्गा नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर आ रही हैं और किससे प्रस्थान करेंगी ये जानने की उत्सुकता सबको होती है क्योंकि माता दुर्गा की सवारी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि इस सवारी में देश-दुनिया में होने वाली घटनाओं का संकेत भी छिपा होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 06:43 AM IST

Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?

On which vehicle maa Durga arriving this Navratri? Photo Credit: AI
 

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चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान भक्त व्रत, जप और आराधना के माध्यम से माता की कृपा पाने का प्रयास करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ नवरात्रि से जुड़ी कुछ ज्योतिषीय परंपराएं भी प्रचलित हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि हर वर्ष देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन और प्रस्थान अलग-अलग वाहनों से माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार यह वाहन केवल धार्मिक प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसे उस वर्ष की सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जाता है.

नवरात्रि में माता का वाहन कैसे तय होता है

शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा के आगमन का वाहन नवरात्रि के पहले दिन यानी घटस्थापना के दिन से निर्धारित होता है. जिस वार से नवरात्रि की शुरुआत होती है, उसी के आधार पर माता का वाहन माना जाता है. इसी तरह नवरात्रि के अंतिम दिन के आधार पर देवी के प्रस्थान की सवारी मानी जाती है. इस परंपरा का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में मिलता है.

चैत्र नवरात्रि 2026: माता का आगमन किस वाहन से माना जा रहा है

साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च, गुरुवार से हो रही है. ज्योतिषीय नियमों के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माता दुर्गा का आगमन डोली या पालकी में माना जाता है.

धार्मिक व्याख्याओं में पालकी को एक ऐसा संकेत माना जाता है जो आने वाले समय में कुछ चुनौतियों या उतार-चढ़ाव की संभावना की ओर इशारा कर सकता है. हालांकि इसे साधना, भक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण समय माना जाता है.

माता का प्रस्थान किस सवारी से होगा

चैत्र नवरात्रि 2026 का समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा. परंपरागत मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि का अंतिम दिन शुक्रवार पड़ता है, तो देवी दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर माना जाता है.

ज्योतिष परंपराओं में हाथी को समृद्धि, संतुलन और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है. कई विद्वानों के अनुसार यह संकेत देता है कि वर्ष के अंत में परिस्थितियां संतुलन और सकारात्मकता की ओर बढ़ सकती हैं.

दिन के अनुसार माता का तय होता है वाहन  

ज्योतिष और लोक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत के दिन के आधार पर माता की सवारी तय मानी जाती है. रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी का आगमन हाथी पर माना जाता है. मंगलवार या शनिवार से शुरुआत होने पर माता घोड़े पर आती हैं. गुरुवार या शुक्रवार को शुरुआत होने पर डोली या पालकी का संकेत माना जाता है, जबकि बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी के नाव से आने की मान्यता प्रचलित है.

विभिन्न वाहनों का प्रतीकात्मक अर्थ

धार्मिक व्याख्याओं में देवी दुर्गा की सवारी को एक प्रतीकात्मक संदेश माना गया है. हाथी को सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा और स्थिरता का संकेत माना जाता है. घोड़ा तेज बदलाव या उथल-पुथल का प्रतीक माना जाता है, जबकि नाव संतुलन, सहयोग और प्रगति का संकेत देती है. वहीं पालकी को कई बार सामाजिक चुनौतियों या परिवर्तनशील परिस्थितियों से जोड़ा जाता है.

ज्योतिष विशेषज्ञों की राय

ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि देवी के वाहन से जुड़े संकेतों को पूर्ण भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में समझना चाहिए. उनके अनुसार नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी शक्ति की उपासना, आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में अपनाना है. भक्तों की श्रद्धा, पूजा और सद्भाव ही इस पर्व का वास्तविक संदेश है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक या वास्तु उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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