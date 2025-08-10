Janmashtami Kab Hai: जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त किस दिन मनेगी? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री

इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले
धर्म
भगवान कृष्ण का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था. लेकिन इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है कि ये 15 को होगी या 16 अगस्त को? चलिए जन्माष्टमी की तारीख, पूजा का शुभ समय और पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से जानते है.
श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था. उसी समय उन्होंने आठवाँ अवतार लिया था. इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कुछ दिन पहले ही आ गया है. कुछ लोग जन्माष्टमी का व्रत भी रखते हैं. आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है और उस दिन क्या मुहूर्त है.
कृष्णजन्माष्टमी शुभ मुहूर्त
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार, 15 अगस्त को रात्रि 8.19 बजे से प्रारंभ होकर शनिवार, 16 अगस्त को शाम 6.04 बजे समाप्त होगी. अतः इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शनिवार, 16 अगस्त को सर्वत्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा.
पूजा के लिए शुभ समय
भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार, 16 अगस्त को सुबह 12 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इस दौरान पूजा करना शुभ माना जाता है.
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4.24 से 5.7 बजे तक रहेगा.
विजय मुहूर्त - दोपहर 2.37 बजे से 3.30 बजे तक रहेगा
गोधूलि बेला - सायं 7 बजे से 7.22 बजे तक
निशिता समय – 12.4 से 12.47 बजे तक
यह समय रोहिणी नक्षत्र का समय है
रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4.38 बजे शुरू होगा और 18 अगस्त को सुबह 3.17 बजे समाप्त होगा.
पूजा के लिए सामग्री
जन्माष्टमी की पूजा में पीले वस्त्र, दीपक, घी, शहद, दूध, बाती, गंगाजल, दीपक, दही, अगरबत्ती, चावल, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई, चीनी, मिष्ठान और अन्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए.
भगवान कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न करें
भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और फिर उन्हें मोर पंख अर्पित करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
इन मंत्रों का जाप करें
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः
ॐ श्री कृष्णाय नमः
ॐ नमः भगवते श्री गोविंदाय
इस भजन का पाठ करें
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करते समय गोपाल स्तोत्र का पाठ करें. ऐसा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है. परिवार में आनंद का वातावरण रहता है.
