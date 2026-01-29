Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण

इस साल भारत से केवल एक ही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और ये ग्रहण किस दिन और किस राशि-नक्षत्र में है चलिए जानते हैं और इसका सूतक काल क्या होगा?

साल का पहला चंद्र ग्रहण होलिका पर लग रहा है. यानी डोल पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए इसकी सूतक काल भी मान्य होगा. ये ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगने जा रहा है, चलिए इसकी पूरी डिटेल समझते हैं.

इस साल का पहला चंद्रग्रहण कब है?

भारतीय समय के अनुसार, यह ग्रहण 3 मार्च को होगा. यह ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक चलेगा. यह ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगा.

उपछाया चरण: दोपहर 2:16 बजे तक.

पूर्ण छाया चरण प्रारंभ: दोपहर 3:21 बजे तक.

पूर्ण छाया चरण समाप्त: शाम 6:46 बजे तक.

उपछाया चरण समाप्त: शाम 7:52 बजे तक.

यह चंद्रग्रहण किस राशि और नक्षत्र में होगा?

2026 का यह पहला चंद्रग्रहण फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में होगा. ऐसा माना जाता है कि इस चंद्रग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव सिंह राशि और इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर पड़ेगा. ऐसे लोगों को ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होगा?

3 मार्च को सुबह 6:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा. बच्चों और बुजुर्गों के लिए सूतक काल दोपहर 3:28 बजे से शाम 6:46 बजे तक रहेगा.

भारत में यह कहाँ-कहाँ दिखाई देगा?

3 मार्च को होने वाला चंद्रग्रहण पश्चिम बंगाल के उत्तरपूर्वी हिस्सों के साथ-साथ मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरपूर्वी राज्यों में दिखाई देगा.

चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के कितन समय पहले से लगता है?

चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह सूतक काल ग्रहण की समाप्ति तक मान्य होता है.

ग्रहण के समय सूतक काल क्या मतलब होता है?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले की अवधि को सूतक काल कहा जाता है. यह अवधि अशुभ मानी जाती है. इस दौरान खाना पकाने, खाने, धार्मिक अनुष्ठान करने और शुभ कार्य करने से परहेज किया जाता है. मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं. इस दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सूतक काल के नियमों से छूट दी गई है. सूतक काल के पालन-पोषण धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और स्थान-स्थान पर इनकी भिन्नता हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से