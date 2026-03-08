Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम

Chaitra Amavasya puja vidhi and significance: मार्च में पड़ने वाली अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. न केवल इसलिए कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दान-पुण्य किया जाता है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके ठीक एक दिन बाद हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है.

हिंदू पंचांग में अमावस्या का दिन आध्यात्मिक और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा माना गया है. खासकर चैत्र मास की अमावस्या को पूरे साल पड़ने वाली अमावस्या से ज्यादा खास महत्व मिलता है क्योंकि इसके ठीक अगले दिन हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है. यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष रूप से पितरों का स्मरण करते हैं, धार्मिक स्नान करते हैं और दान-पुण्य के कार्यों में भाग लेते हैं. कई परिवारों में इसे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि अमावस्या के दिन किए गए कर्मकांडों को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि पारिवारिक स्मृति और सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में भी देखा जाता है.

चैत्र अमावस्या 2026 की सही तिथि क्या है?

पंचांग गणना के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026, बुधवार को सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू होगी. यह तिथि अगले दिन 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार अमावस्या से जुड़े अधिकांश अनुष्ठान उस दिन किए जाते हैं जिस दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है. इस आधार पर चैत्र अमावस्या 18 मार्च को ही मनाई जाएगी. इसे कई स्थानों पर दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.

क्यों खास मानी जाती है यह अमावस्या?

चैत्र अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नए हिंदू वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले आती है. इसके अगले दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है, जो देवी उपासना का प्रमुख पर्व है. धर्मशास्त्रों में इस दिन को पूर्वजों की शांति और स्मरण के लिए उपयुक्त समय बताया गया है. माना जाता है कि इस दिन किए गए तर्पण और दान से परिवार की समृद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सकारात्मक वातावरण बनता है.

चैत्र अमावस्या पर पूजा और अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. यदि किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर भी यह अनुष्ठान किया जा सकता है. इसके बाद तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है. कई लोग शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण भी करते हैं. पूर्वजों के लिए तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल और काले तिल अर्पित करने की परंपरा भी कई परिवारों में प्रचलित है.

पितृ शांति से जुड़ी मान्यताएं

ज्योतिषीय मान्यताओं में जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष बताया जाता है, उनके लिए अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है. इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन की कामना की जाती है. धर्म विशेषज्ञों का कहना है कि इन अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल दोष निवारण नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और स्मरण की भावना को बनाए रखना भी है.

स्नान और दान का सामाजिक और धार्मिक पहलू

अमावस्या के दिन स्नान और दान की परंपरा बहुत पुरानी है. कई लोग इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र और अनाज का दान करते हैं. धार्मिक विद्वानों के अनुसार दान का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों की सहायता होती है और समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है.

कालसर्प दोष से जुड़े उपाय

कुछ ज्योतिष परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष बताया जाता है, वे इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं. मान्यता के अनुसार चांदी के नाग-नागिन की पूजा करके उन्हें जल में प्रवाहित करने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ऐसे उपाय करने से पहले किसी जानकार विद्वान से सलाह लेना उचित होता है.

चैत्र अमावस्या का व्यापक धार्मिक महत्व

हिंदू धार्मिक परंपराओं में चैत्र अमावस्या को पूर्वजों को समर्पित दिन माना जाता है. इस दिन किए गए धार्मिक कर्म परिवार के लोगों को अपने अतीत और परंपराओं से जोड़ते हैं. धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पूर्वजों के स्मरण और दान-पुण्य के कार्यों से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना रहता है. यही कारण है कि कई परिवार इस दिन को श्रद्धा और शांति के साथ मनाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

