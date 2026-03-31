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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया अप्रैल में किस दिन है? कब खरीदें सोना और क्यों माना जाता है यह दिन सबसे शुभ?

अक्षय तृतीया अप्रैल में किस दिन है? कब खरीदें सोना और क्यों माना जाता है यह दिन सबसे शुभ?

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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया अप्रैल में किस दिन है? कब खरीदें सोना और क्यों माना जाता है यह दिन सबसे शुभ?

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन किस मुहूर्त ये जानना भी जरूरी है.अक्षय तृतीया इस बार अप्रैल में हैं और इस दिन सोना खरीदा आखिर क्यों शुभ होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 31, 2026, 01:23 PM IST

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया अप्रैल में किस दिन है? कब खरीदें सोना और क्यों माना जाता है यह दिन सबसे शुभ?

Akshaya Tritiya 2026. Photo AI

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हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दिनों में से एक, अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है. अक्षय का अर्थ है शाश्वत या अविनाशी. ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान, जप, तपस्या और पूजा से शाश्वत फल प्राप्त होते हैं. 2026 में अक्षय तृतीया के उत्सव की तिथि को लेकर भक्तों में कुछ भ्रम है, इसलिए यहां शास्त्रों के अनुसार सही समय की जानकारी दी गई है.

हर साल आने वाला अक्षय तृतीया सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सोना खरीदने से लेकर नए काम शुरू करने तक कई परंपराएं जुड़ी हैं. लेकिन 2026 में इसकी सही तारीख और शुभ समय को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम बना हुआ है.

अक्षय तृतीया 2026 की सही तिथि और समय

पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को सुबह 10:49 बजे शुरू होकर 20 अप्रैल (सोमवार) को सुबह 7:49 बजे तक रहेगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिस दिन तृतीया तिथि दोपहर में पड़ती है, उसी दिन पर्व मनाना श्रेष्ठ माना जाता है. इसलिए 2026 में अक्षय तृतीया **19 अप्रैल** को मनाई जाएगी.

 पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

19 अप्रैल को पूजा-अर्चना का सबसे शुभ समय सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा. यह लगभग 1 घंटा 30 मिनट का विशेष मुहूर्त है. इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आने की मान्यता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे “सर्वसिद्ध मुहूर्त” भी कहा गया है, यानी इस दिन बिना किसी विशेष गणना के भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं.

 इस दिन सोना क्यों खरीदा जाता है?

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा बेहद लोकप्रिय है. मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई संपत्ति या धन कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है. सोना विशेष रूप से देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन सोने की खरीद को धन-आगमन का संकेत माना जाता है. 19 अप्रैल सुबह 10:49 बजे से लेकर 20 अप्रैल सुबह 7:49 बजे तक सोना खरीदना शुभ रहेगा.

 पूजा विधि और धन प्राप्ति मंत्र

इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.

* दीपक जलाएं और फूल, फल अर्पित करें
* तुलसी के पौधे की पूजा करें
* विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें

सरल धन वृद्धि मंत्र: 

“ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः”
इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है.

दान-पुण्य और शुभ कार्यों का महत्व

अक्षय तृतीया सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है. इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन जरूरतमंदों को भोजन या पानी जरूर दें और गरीबों को वस्त्र दान करें. 

ऐसा करने से “अक्षय पुण्य” की प्राप्ति होती है, यानी जिसका फल कभी खत्म नहीं होता. साथ ही, यह दिन नया व्यवसाय शुरू करने, गृह प्रवेश या निवेश जैसे कार्यों के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया 2026 में 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो धन, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन किया गया हर शुभ कार्य लंबे समय तक सकारात्मक फल देने वाला माना जाता है. अगर आप निवेश, खरीदारी या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए खास अवसर बन सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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