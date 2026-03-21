Navratri 3rd Day: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें

Devi Chandrghanta Puja: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है.शास्त्रों के अनुसार, चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है. जानिए चंद्रघंटा देवी की पूजा कैसे करें.

Third day of Chaitra Navratri worship Goddess Chandraghanta. Photo Credit: AI

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना की जाती है, जिसे शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति का पृथ्वी पर विशेष प्रभाव रहता है. इस दिन की पूजा को मानसिक दृढ़ता और जीवन में स्थिरता से जोड़ा जाता है. भक्त मानते हैं कि श्रद्धा से की गई साधना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है.

नियमित पूजा और ध्यान व्यक्ति के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं. देवी चंद्रघंटा की आराधना को साहस और धैर्य से जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह अभ्यास व्यक्ति को तनाव से उबरने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है.

शुक्र ग्रह से जुड़ा महत्व

ज्योतिषीय दृष्टि से देवी चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. ऐसे में उनकी पूजा को जीवन में संतुलन, संबंधों में सुधार और सुख-समृद्धि से जोड़ा जाता है.

देवी चंद्रघंटा का स्वरूप और प्रतीक

देवी चंद्रघंटा का स्वरूप शक्ति और शांति का अनोखा संगम माना जाता है. वे सिंह पर विराजमान होती हैं और उनके दस हाथों में विभिन्न शस्त्र होते हैं. माथे पर अर्धचंद्र उनके नाम का आधार है. उनका यह रूप यह संकेत देता है कि वे रक्षा और संतुलन दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

पूजा विधि और प्रसाद

नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त सुबह स्नान कर विधिपूर्वक देवी की पूजा करते हैं. साफ स्थान पर कलश स्थापित कर दीप, धूप और फूल अर्पित किए जाते हैं. भोग के रूप में दूध से बने पदार्थ जैसे खीर, मिष्ठान आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है. यह परंपरा समृद्धि और शांति के प्रतीक के रूप में देखी जाती है.

मंत्र जाप का महत्व

पूजा के दौरान मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया जाता है. नियमित और सही उच्चारण के साथ मंत्रों का जप ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है.

प्रमुख मंत्र:

“ॐ देवी चंद्रघण्टायै नमः”

“या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता…”

नवरात्रि का तीसरा दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन का अवसर भी है. देवी चंद्रघंटा की पूजा को आस्था के साथ-साथ आत्मबल बढ़ाने के रूप में भी देखा जा सकता है. यह परंपरा दर्शाती है कि आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते उन्हें संतुलित दृष्टिकोण से अपनाया जाए.

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