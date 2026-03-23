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Navratri Day 5: आज नवरात्रि के 5वे दिन होगी देवी स्कंदमाता की आराधना, जानें पूजा विधि-शुभ मुहूर्त और बीज मंत्र

आज 23 मार्च दिन सोमवार को नवरात्रि का पांचवां दिन है और आज का दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित होता है. देवी की पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें और क्या भोग लगाएं, चलिए जानते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 23, 2026, 06:51 AM IST

Navratri Day 5: आज नवरात्रि के 5वे दिन होगी देवी स्कंदमाता की आराधना, जानें पूजा विधि-शुभ मुहूर्त और बीज मंत्र

Devi Skandamata will be worshipped on the 5th day of Navratri (Photo-AI)

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नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित होता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन की पूजा से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है.स्कंदमाता की आराधना से भक्त को साहस, ज्ञान और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद मिलता है. यह दिन साधना के उस पड़ाव को दर्शाता है जहां श्रद्धा के साथ संतुलन भी जरूरी हो जाता है.

कौन हैं मां स्कंदमाता? 

मां स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता हैं और उन्हें मातृत्व, करुणा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. मां स्कंदमाता को मातृत्व और करुणा की प्रतीक देवी माना जाता है. उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य बताया गया है. धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन कमल के आसन पर विराजमान देवी के रूप में मिलता है, जिनकी गोद में बाल स्कंद होते हैं. उनका यह स्वरूप भक्तों को स्नेह और संरक्षण का संदेश देता है. यह स्वरूप जीवन में जिम्मेदारियों और संतुलन को समझने की प्रेरणा देता है.

शुभ मुहूर्त: कब करें पूजा?

पंचमी तिथि पर स्कंदमाता की पूजा प्रातःकाल करना सबसे शुभ माना जाता है. सूर्योदय के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है. अभिजीत मुहूर्त या सुबह का शांत समय पूजा के लिए उपयुक्त रहता है, जब मन एकाग्र रहता है और वातावरण भी सकारात्मक होता है. 

देवी की पूजा विधि 

पूजा की शुरुआत घर या मंदिर की साफ-सफाई से करें और एक स्वच्छ स्थान पर मां की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद जल, अक्षत, फूल और धूप-दीप अर्पित करें. मां को पीले या सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है. पूजा के दौरान शांत मन से प्रार्थना करें और परिवार की सुख-शांति की कामना करें. अत्यधिक विधि-विधान के बजाय श्रद्धा और नियमितता को अधिक महत्व दिया जाता है.

भोग में मां को क्या चढ़ाएं ?

स्कंदमाता को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है. इसके अलावा मिठाई या घर में बना सात्विक प्रसाद भी अर्पित किया जा सकता है.भोग में सादगी और शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि उसका भव्य होना.भोग के बाद उसे परिवार और जरूरतमंदों में बांटना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

बीज मंत्र: कैसे करें जप?

मां स्कंदमाता का बीज मंत्र है:
“ॐ देवी स्कंदमातायै नमः”

इस मंत्र का जप शांत मन से 108 बार करना लाभकारी माना जाता है. यह ध्यान और एकाग्रता को मजबूत करता है. मां की पूजा और ध्यान से तनाव कम होता है और व्यक्ति अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले पाता है.

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