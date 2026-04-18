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Parashurama Jayanti: कल परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?

कल परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?

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Parashurama Jayanti: कल परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?

क्या आप जानते हैं कि परशुराम जयंती पर आज यानी 19 अप्रैल 2026 को पूजा कैसे की जाएगी और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए? इस दिन किया गया हर अनुष्ठान आपके आत्मविश्वास और जीवन दिशा को मजबूत कर सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 18, 2026, 09:41 PM IST

Parashurama Jayanti: कल परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?

What is the auspicious time for Parashurama Jayanti?

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परशुराम जयंती भी अक्षय तृतीया के दिन यानी 19 अप्रैल, रविवार को मनाई जाएगी. तृतीया तिथि सुबह 10:49 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह लगभग 7:27 बजे तक रहेगी. यानी पूरे दिन के साथ-साथ अगले दिन सुबह भी पूजा का अवसर बना रहेगा.आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं, लेकिन सही मुहूर्त का ध्यान रखना ज्यादा प्रभावी माना जाता है.

शुभ मुहूर्त क्यों है इतना खास?

पंचांग के अनुसार, इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी समय की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है. इसका असर क्या होता है? लोग मानते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना मन को स्थिर करती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनाती है-जो आज के तनाव भरे जीवन में बेहद जरूरी है.

भगवान परशुराम से जुड़ी सीख: डर नहीं, आत्मसम्मान जरूरी

परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म की रक्षा की. उनकी पूजा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक मानसिक संदेश भी देती है-गलत के सामने झुकना नहीं, बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीखें. आज के समय में यह सीख ऑफिस, करियर और रिश्तों में भी लागू होती है—जहां आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है.

 कैसे करें पूजा और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?

इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं. भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर उन्हें पीले फूल, चंदन और फल अर्पित किए जाते हैं. कई लोग व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और धार्मिक कथाएं सुनते हैं. दान-पुण्य को भी इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है-गरीबों को भोजन या वस्त्र देना शुभ माना जाता है.ये छोटे-छोटे अनुष्ठान मन में सकारात्मकता लाते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं.

 सिर्फ पूजा नहीं, एक “नई शुरुआत” का मौका

Parashurama Jayanti और अक्षय तृतीया का संगम इस दिन को और भी खास बना देता है. लोग इस दिन नई शुरुआत-जैसे बिजनेस, घर खरीदना या कोई बड़ा निर्णय लेना-शुभ मानते हैं. यह दिन “अक्षय” यानी कभी खत्म न होने वाले शुभ फल का प्रतीक माना जाता है.

परशुराम जयंती सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में साहस, आत्मसम्मान और नई शुरुआत का संकेत है. अगर आप सही मुहूर्त में श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, तो यह दिन आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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