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धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

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धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

When is Mohini Ekadashi?: हिंदू परंपरा में एकादशी व्रत को आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का दिन माना गया है. मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में बेहद खास होती है क्योंकि इस दिन अगर आप घर की सुख-समृद्धी और धन-धान्य के जो भी उपाय करते हैं तो वह जरूर सफल होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 26, 2026, 12:49 PM IST

धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

When is Mohini Ekadashi? Photo AI

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मोहिनी एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और साधना जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाने में सहायक होती है. भक्त इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा को सुख और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं.

कब है मोहनी एकादशी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत सोमवार, 27 अप्रैल को श्रद्धा और श्रद्धा के साथ रखा जाएगा. इस दिन ध्रुव योग का विशेष संयोजन है, जो सुबह से शुरू होकर रात 9:36 बजे तक चलेगा. यह योग भगवान विष्णु से जुड़ा है और जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है. साथ ही, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है.

तुलसी से जुड़े उपाय क्यों माने जाते हैं खास?

तुलसी को भारतीय परंपरा में पवित्र और ऊर्जा से जुड़ा पौधा माना जाता है. माना जाता है कि तुलसी के आसपास किया गया पूजन वातावरण को सकारात्मक बनाता है. इसी वजह से मोहिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े अनुष्ठानों का विशेष महत्व बताया जाता है.

घर की आर्थिक और मानसिक स्थिति से जोड़कर देखे जाने वाले उपाय

मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से मानसिक स्थिरता मिलती है. गाय के दूध में तुलसी मिलाकर पूजन जैसे उपाय को समृद्धि और स्थिरता से जोड़ा जाता है. लोग इसे एक तरह के मानसिक विश्वास और सकारात्मक सोच के अभ्यास के रूप में भी देखते हैं.

तुलसी चालीसा और दीपक जलाने की परंपरा

तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और तुलसी चालीसा का पाठ करना एक पारंपरिक धार्मिक अभ्यास माना जाता है. इसे कई लोग बाधाओं को दूर करने और मनोबल बढ़ाने का प्रतीक मानते हैं. यह प्रक्रिया घर के वातावरण में अनुशासन और शांति की भावना से जुड़ी मानी जाती है.

रिश्तों और घर की ऊर्जा से जुड़ी मान्यता

कुछ परंपराओं में तुलसी को घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है. इसी कारण इसे पारिवारिक शांति और संबंधों में संतुलन से जोड़कर देखा जाता है. लोग मानते हैं कि नियमित पूजा से घर में सामंजस्य का माहौल बनता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय आस्था और श्रद्धा से जुड़े होते हैं. इनका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक शांति और विश्वास पर ज्यादा आधारित माना जाता है. यानी इन्हें आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखा जाता है, न कि निश्चित परिणाम की गारंटी की तरह.
 
मोहिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय भारतीय परंपरा में आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं. यह दिन लोगों को आत्मचिंतन, शांति और आध्यात्मिक संतुलन की ओर प्रेरित करता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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