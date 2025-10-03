October 2025 Festival List: त्योहारों के साथ हुई अक्टूबर की शुरुआत, जानें दिवाली से लेकर करवाचौथ तक इस महीने में के व्रत-त्योहार

मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास, विश्व चैंपियनशिप में 199 Kg वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
धर्म
अक्टूबर माह की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का आगाज हो गया है. हिंदू धर्म कई बड़े त्योहार दशहरा से लेकर धनतेरस और दिवाली तक इसी माह में पड़ रहे हैं.
हिंदू धर्म में तारीखों से भी ज्यादा महत्व तिथि और त्योहारों का होता है. अक्टूबर का यह महीना त्योहार और तिथियों के लिए विशेष होने वाला है. इसकी वजह दशहरा से लेकर दिवाली और करवाचौथ जैसे बड़े व्रत और त्योहार अक्टूबर माह में ही पड़ रहा है. यह पूरा महीना त्योहार और विशेष तिथियों पर ही रहेगा.
अक्टूबर की शुरुआत से लेकर अंत तक में बड़े त्योहार ही नहीं, तिथियां भी शामिल हैं, जिनका सनातन धर्म में बड़ा महत्व है. इन तिथियों पर लोग व्रत से लेकर पूजा अर्चना और दान के लिए विशेष मानते हैं. अक्टूबर माह में शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा आदि कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे.
1 अक्टूबर 2025- शारदीय नवरात्रि की महानवमी
2 अक्टूबर 2025 – दशहरा, विजयादशमी, दुर्गा विसर्जन, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती
3 अक्टूबर 2025 – पापांकुशा एकादशी
4 अक्टूबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत, पद्मनाम द्वादशी
6 अक्टूबर 2025 – कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा
7 अक्टूबर 2025 – वाल्मीकि जयंती, मीराबाई जयंती
8 अक्टूबर 2025 – कार्तिक माह आरंभ
10 अक्टूबर 2025 – करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी
13 अक्टूबर 2025 – अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
17 अक्टूबर 2025 – रमा एकादशी, तुला संक्रांति, गोवत्स द्वादशी
18 अक्टूबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत, धनतेरस, यम दीपम
19 अक्टूबर 2025- काली चौदस, मासिक शिवरात्रि, हनुमान पूजा
20 अक्टूबर 2025 – नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, दिवाली, केदार गौरी व्रत
21 अक्टूबर 2025 – कार्तिक अमावस्या
22 अक्टूबर 2025 – गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर 2025 – भाई दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, चंद्र दर्शन
25 अक्टूबर 2025 – विनायक चतुर्थी
26 अक्टूबर 2025 – लाभ पंचमी
27 अक्टूबर 2025 – छठ पूजा, स्कंद षष्ठी
30 अक्टूबर 2025 – गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
31 अक्टूबर 2025 – अक्षय नवमी
