Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं गजब के माइंड रीडर, सामने आते ही जान लेते हैं दूसरे के मन की बातें

धर्म
कुछ लोग बिना बोलने सामने वाले नियत को पहचान लेते हैं. अंक ज्योतिष में इसका संबंध जन्म तारीख और मूलांक से निकाला जाता है. इसमें कुछ ऐसे मूलांक होते हैं, जिनमें कई ऐसी शक्तियां होती हैं, जो इनकी पहचान की वजह बनती हैं.
कई बार आप ऐसे व्यक्ति से टकराये होंगे, जो बिना बोले सामने वाले की सोच समझ और उनकी मंशा को जान लेते हैं. इतना ही नहीं, इन्हें सामने वाली की स्थिति का पहले ही आभास हो जाता है और ये उसके दिमाग में चल रही बातों को जान लेते हैं. इसके पीछे की वजह इंट्यूशन पावर को माना गया है. अंक ज्योतिष की मानें तो कुछ तारीखों में जन्मे लोगों के पास ऐसी इंट्यूशन पावर होती है, जो उन्हें दूसरों के मन क बातों को समझने में मदद करती है. ये लोग सामने वालों के इरादों को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं. यही वजह है कि इन्हें धोखा देना भी बहुत आसान नहीं होता.
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. यह ग्रह रहस्य, अध्यात्म, शक्तियों और गहराई का कारक माना गया है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों की सोच दूसरों से थोड़ा हटकर होती है. ये लोग हर चीज को उसकी तह तक जाकर ही देखते हैं.
मूलांक 7 वालों के स्वामी ग्रह केतु हैं. यही वजह है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. ये लोग सामने वाले के झूठ को आसानी से पहचान लेते हैं. इन्हें कई बार अंदर से सही और गलत का एहसास हो जाता है.
ये सामने वाले की बातों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवाहार पर फोक्स करते हैं. यही वजह है कि इन्हें बातों में फंसाना आसान नहीं होता है. लोग इनकी सलाह लेना पसंद करते हैं. इनके अनुमान भी लगभग सही साबित होते हैं. इनके साथ सामने वाला आसानी से धोखाधड़ी नहीं कर सकता, हालांकि ये लोग थोड़े ज्यादा भावुक हो जाते हैं, कई बार भावनाओं में बहकर या विश्वास कर दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं.
इस मूलांक के लोगों की अध्यात्म और ज्योतिष में खास रुचि होती है. ये लोग रहस्यों को जानना चाहते हैं. उन्हें अंत तक पढ़ते हैं. इन्हें भीड़भाड से अलग अपने साथ यानी अकेले समय बिताना काफी अच्छा लगता है. हालांकि लोग इन्हें इंट्रोवर्ट समझते हैं, लेकिन असल में ये लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
मूलांक 7 के लोग बातों को बहुत ही गहराई से सोचते हैं. यही वजह है कि ये लोग कोई भी फैसला बहुत जल्दी बाजी में लेने से बचते हैं. व्यापार से लेकर नौकरी के मामले में भी ऐसे ही कदम बढ़ाते हैं. इनकी यही आदत इन्हें सफलता दिलाती है. इस मूलांक के लोग रिसर्च, लेखन, अध्यात्म, शिक्षा और क्रिएटिव फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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