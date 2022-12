Numerology: 9, 18 और 27 को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2023, ये रहा मूलांक 9 का वार्षिक राशिफल

9,18, और 27 जन्मतिथि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल

डीएनए हिंदी: Numerology 2023 Prediction For Number or Mulank 9 अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9,18, या 27 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक 9 बनता है. यह अंक मंगल ग्रह (Mangal Planet) का प्रतिनिधित्व करता है. अगर बात करें इनके स्वभाव के बारे में तो ऐसे लोग स्पष्टवादी और साहसी होते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से करते हैं (Numerology). इस अंक पर मंगल ग्रह के प्रभाव होता है इसलिए ये लोग (Mulank 9) कामों को फटाफट निपटाते हैं. ऐसे जातकों में क्रोध अधिक होता है. ऐसे में इस स्वभाव के चलते ऐसे जातकों के शत्रु भी बन जाते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा. आपके करियर, आर्थिक स्थिति व स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है अंक शास्त्र(Ank Jyotish).

मूलांक 9 के जातकों का करियर (Career Of Mulank 9 In 2023)

अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आपको इस साल अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा. क्योंकि इनसे विवाद के संकेत मिल रहे हैं. साल के मध्य में आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है. लेकिन आपको कार्यस्थल पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा जो लोग आयात -निर्यात और मांसाहार का व्यापार करते हैं. ऐसे जातकों के लिए यह साल अच्छा साबित हो सकता है. इस साल विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है.

मूलांक 9 के जातकों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Mulank 9 In 2023)

साल 2023 में व्यवसायिक भागदौड़ के साथ धन वृद्धि के योग बन रहे हैं. ऐसे जातकों को इस साल शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी से भी विशेष धन लाभ हो सकता है. राजनीति से जुड़े हुए लोगों को किसी पद की प्राप्ति हो सकती है. इसके अलावा इस साल अगर आप कोई प्रापर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसे बेचने में कामयाब हो सकते हैं. इस साल किसी भी तरह के लेन- देन में सावधानी बरतें और किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय सही से देख लें, वरना आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं.

मूलांक 9 के जातकों का वैवाहिक जीवन (Married life And Relationship Of Mulank 9 In 2023)

आने वाले साल में आप अधिक व्यस्त रह सकते हैं जिसके चलते आपका ध्यान परिवार से हट सकता है, इससे परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में साल 2023 में अपने वर्क के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी संतुलित बनाए रखें. इस साल अपने जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

मूलांक 9 के जातकों का स्वास्थ्य (Health Of Mulank 9 In 2023)

इस साल आपको किसी यात्रा के दौरान चोट लग सकती है. इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ऊंचे स्थान पर जाने से बचें. इस साल आपको घुटने और जोड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है. इसके अलावा साल के मध्य में आपको बुखार भी आ सकता है. ऐसे में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सुबह- शाम टहलें और योगासन करें.

इस साल का शुभ रंग, दिन और अंक

शुभ दिन - गुरुवार और मंगलवार

शुभ रंग - भूरा और हल्दी वाला रंग

शुभ अंक - 3 और 9

