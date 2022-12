Numerology: 5, 14 और 23 को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2023, ये रहा मूलांक 5 का वार्षिक राशिफल

5, 14 और 23 जन्मतिथि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल

डीएनए हिंदी: Numerology 2023 Prediction For Number or Mulank 5-अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उन जातकों का मूलांक 5 होता है. यह अंक बुध ग्रह (Budh Planet) का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे लोगों का स्वभाव मिलनसार होता होता है (Numerology), ये लोग बड़ी ही सरलता से मित्रता कर लेते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग मल्टीटास्किंग कार्य करने वाले होते हैं और हमेशा कार्यस्थल पर कार्य को निपटाने में लगे रहते है. छोटे से बड़े कार्यो का निर्णय तुरंत लेते हैं और सही साबित होते हैं. ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आपको ढ़ाल लेते है. इन लोगों पर बुध ग्रह के प्रभाव होता है जिसकी वजह से ये अच्छे वक्ता भी साबित होते हैं और इन लोगों की बुद्धि बहुत शार्प होती है. साल 2023 शुरू होने में अब बस कुछ दिन बाकी है. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं आने वाला साल मूलांक 5 (Mulank 5) के जातकों के लिए कैसा रहेगा..

मूलांक 5 के जातकों का करियर ( Career Of Mulank 5 In 2023)

अंक शास्त्र (Ank Jyotish) के अनुसार यह साल शिक्षा, नाटक, रंगमंच, रेडियो, संचार सेवाओं और विज्ञापन के क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है. इसके अलावा जो लोग लेखक, वक्ता, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल कई सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये साल अच्छा साबित होगा और कार्यक्षेत्र में कार्यरत लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है. आने वाला साल आपको नए लोगों से मिलवाएगा जो आपके आने वाले भाग्य में मददगार साबित हो सकते हैं. वहीं इस साल आप किसी NGO से भी जुड़ सकते हैं.

मूलांक 5 के जातकों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Mulank 5 In 2023)

जिन लोगों का मूलांक 5 है और वो व्यापार करते हैं या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में मौका तलाश रहे हैं, उन लोगों के लिए आने वाला साल अच्छा साबित होगा. धन में वृद्धि हो सकती है और व्यवसाय के लिए आसानी से कर्ज मिल सकता है. नया घर लेने का सपना पूरा होगा. इसके अलावा रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. अंक शास्त्र के अनुसार इस साल अगर आप किसी जरूरी कार्य में खर्च करेंगे तो यह आपके लिए फलदायक हो सकता है. वहीं अगर आप घूमने फिरने में पैसे खर्च करेंगे तो इससे आपका बजट भी हिल सकता है. इस साल मन लगा कर कार्य करेंगे तो आय में वृद्धि होगी और अलग इनकम भी बन सकता है.

मूलांक 5 के जातकों का वैवाहिक जीवन (Married life And Relationship Of Mulank 5 In 2023)

अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 के जातकों के जीवन में परिवार और कार्यक्षेत्र में मनोरंजन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है. इसके अलावा आप इस साल परिवरा के सदस्यों के साथ विदेश यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं. इस साल आप फैमली के साथ समय बिता पाएंगे. जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह हेतु नए रिश्ते आ सकते हैं.

मूलांक 5 के जातकों का स्वास्थ्य (Health Of Mulank 5 In 2023)

मूलांक 5 के लिए आने वाला साल स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर साबित होगा. इस साल शरीर में नई ऊर्जा और फुर्ती महसूस कर सकते हैं. ऐसे में आप अपने सभी कार्य सरलता से पूर्ण करने में तत्पर होंगे. लेकिन इस वर्ष स्किन और नसों से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है. ऐसे में ऐसी कोई समस्या पनपने से पहले इसपर खास ध्यान दें. नहीं तो यह आपके लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है.

इस साल का शुभ रंग, वार और अंक

शुभ दिन - रविवार, बुधवार व शुक्रवार

शुभ रंग - हरा

शुभ अंक -1 और 6

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

