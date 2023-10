Numerology : 4,13,22, और 31 को हुआ है जन्म तो जानिए कैसा होगा आने वाला साल, ये रहा मूलांक 4 का वार्षिक राशिफल

Number or Mulank 4: 4,13,22, और 31 जन्मतिथि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, यहां जानिए मूलांक 4 के जातकों का करियर, करोबार और पारिवारिक जीवन

डीएनए हिंदी: Numerology 2023 Prediction For Number or Mulank 4- अंक शास्त्र के अनुसार जिस किसी का भी जन्म महीने की 4,13,22, 31 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 4 माना जाता है. मूलांक 4 राहु (Rahu) का प्रतिनिधित्व करता है. राहु को वैदिक अंक ज्योतिष (Ank Jyotish) में नेगेटिव सूर्य के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि जहां सूर्य (Surya Dev) अपने रीति रिवाजों और पुरानी परंपरा को साथ लेकर चलते हैं, वहीं राहु इसके विपरीत स्वभाव होता है. इसलिए मूलांक 4 (Mulank 4) जे जातक पुराने रीति रिवाजों के विरोधी होते है. इसके अलावा ऐसे जातक ज्यादातर महान क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ बनते हैं. ये लोग समाज को नई राह प्रदान करने वाले होते हैं. साथ ही इनका सोचने समझने का तरीका आम आदमी से हटकर होता है. इसके अलावा जिन महिलाओं का मूलांक 4 होता है वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं. आज हम इस लेख के माध्यम से बता रहे हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल..

मूलांक 4 के जातकों का करियर ( Career Of Mulank 4 In 2023)

ये साल मूलांक 4 वालों के लिए व्यापार के लिहाज से अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है. वहीं फाइनेंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और टैक्स से संबंधित नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अनुकूल हो सकता है. इसके अलावा जो लोग पहले से ही मुख्य तौर पर राजनीति में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह साल संघर्षों से भरा रहेगा साथ ही मानहानि का केस भी हो सकता है. इसलिए इस बार थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें. विद्यार्थियों को इस साल सरकारी नौकरी से सम्बंधित शुभ समाचार मिल सकता है. मैनेजमेंट से संबंधित लोगों का रुक हुआ प्रमोशन भी होगा. इसके अलावा कार्यस्थल में जो लोग विदेश सेटलमेंट की सोच रहे है, तो उनका भी कार्य सफल होगा.

मूलांक 4 के जातकों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Mulank 4 In 2023)

अंक शास्त्र के अनुसार इस वर्ष आपको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है. यह साल आर्थिक दृष्टि से इतना लाभदायक नहीं है. लेकिन परिश्रम से आप अपनी पूंजी को बैलेंस करके रख सकते हैं. इस साल समय पर टैक्स भरें अन्यथा सरकार की तरफ से आपको कोई परेशानी भी हो सकती है. साथ ही पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें. इस साल कोई कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद- विवाद हो सकता है. इसके अलावा उधार देने में भी सावधानी बरतें.

मूलांक 4 के जातकों का वैवाहिक जीवन (Married life And Relationship Of Mulank 4 In 2023)

साल 2023 में आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. अगर आप अविवाहित हैं उनको इस साल इंतजार करना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर आपका पिता या भाई के साथ व्यापार चल रहा है तो आपसी विवाद हो सकता है. ऐसे में आपका व्यापार अलग- अलग हो सकता है. इससे परिवार में वाद- विवाद की स्थिति पैदा होगी. इसलिए संयम बरतते हुए इस वर्ष को निकालें क्योंकि साल के अंत तक समस्या सुलझने के संकेत भी दिख रहे है.

मूलांक 4 के जातकों का का स्वास्थ्य ( Health Of Mulank 4 In 2023)

इस साल के शुरुआती समय में आपको गैस एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है. नए साल के मध्य में आंख में कोई चोट लग सकती है, या कोई आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है. इस साल सिर दर्द की अचानक समस्या आए तो तुरंत चेकअप करवाएं. नए साल में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, ऐसे में शुरुआत से ही नेचुरल चीजों का सेवन करते रहें.

इस साल का शुभ रंग, दिन और कलर

शुभ रंग - पीला

शुभ अंक - 1 व 3

शुभ दिन - रविवार व गुरुवार

