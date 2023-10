Numerology : 3,12,21 और 30 को हुआ है जन्म तो जानिए कैसा होगा आने वाला साल, ये रहा मूलांक 3 का वार्षिक राशिफल

Number or Mulank 3: 3,12,21 और 30 जन्मतिथि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, यहां जानिए मूलांक 3 के जातकों का करियर, करोबार और पारिवारिक जीवन

डीएनए हिंदी: Numerology 2023 Prediction For Number or Mulank 3- अंक शास्त्र के अनुसार जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 3,12,21 और 30 तारीख को होता है उनका मूलांक 3 माना जाता है. अंक ज्योतिष (Ank Jyotish) के अनुसार इन जातकों का प्रतिनिधित्व देव गुरु यानि बृहस्पति (Dev Guru Or Brihaspati) करते हैं. ये लोग परोपकारी, कलात्मक और ज्ञानी होते हैं. मूलांक 3 (Mulank 3) के जातक कोई भी काम अपनी सूझ-बूझ के साथ करते हैं और अपनी सम्पन्नता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं. इन लोगों पर विशेष ईश्वरीय कृपा बनी रहती है इसलिए ऐसे लोग आध्यात्मिक की ओर विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं. इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं और किसी भी विषय को अच्छे से सीखना भी जानते है. आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के जातकों के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा, इन लोगों का करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा.

मूलांक 3 के जातकों का करियर (Career Of Mulank 3 In 2023)

अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 3 के जातकों का करियर और शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल काफी अच्छा साबित हो सकता है. लेकिन अब आप जल्दी दूसरों पर भरोसा करने से बचें, क्योंकि आने वाले समय में आपके सहयोगी ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा व्यापार में भी विपरीत लिंग के हस्तक्षेप से धनहानि या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है. अंकशास्त्र के अनुसार इस साल का आपका अंक 7 बनता है जो केतु का अंक है. केतु का 7 अंक अपने आप में छल कपट का अंक है. ऐसे में इसके प्रभाव चलते आपको किसी से भी धोखा मिलने की संभावना है.

कार्यस्थल पर कार्य का जिम्मा अपने हाथ में ही रखें. तो ज्यादा बेहतर होगा. आने वाले साल में कार्य- व्यवसाय में शत्रु की वृद्धि भी हो सकती है. करियर के लिहाज से पदोन्नति और वेतन बढ़ने का सयोंग बन रहा है साथ ही कार्यस्थल में आपको मनपसंद जगह ट्रांसफर भी मिल सकता है. इस साल व्यापारियों के लिए विदेश यात्रा से विशेष लाभ मिल सकता है.

मूलांक 3 के जातकों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Mulank 3 In 2023)

जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अगर कारोबारी बिजनेस का बागडोर अपने हाथ में लेंगे तो लाभ के अनेक अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा आय में वृद्धि का योग भी बन रहा है. ऐसे में आपको अपने कार्य में फोकस रहने की आवश्यकता है. इस साल खरीद बेच में सावधानी बरतें क्योंकि शत्रु गुप्त छल कर सकते हैं इसलिए सतर्क रहना जरूरी है. आने वाला साल आपके मानसिक तनाव में थोड़ी वृद्धि कर सकता है. लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस बात का खास ध्यान रखें कि शॉर्टकट न अपनाएं इससे आपको धन हानि भी हो सकती है. इसके अलावा जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते है उन लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा साबित हो सकता है.

मूलांक 3 के जातकों का वैवाहिक जीवन (Married life And Relationship Of Mulank 3 in 2023)

यह वर्ष आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी कठिनाईयां पैदा कर सकता है जिससे आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं. ऐसे में सावधानी बरतें और कोई भी ऐसी बातचीत न करें जो आपके रिश्तों में दरार डाले. इसके अलावा जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम विवाह में अभी देरी बनी रह सकती है. लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये है कि इस वर्ष के अंतिम दिनों में आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का हाथ थामने का मौका मिल सकता है. आने वाले साल में आपको समय- समय पर अपने नकारात्मक ओर सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना होगा. ऐसा नहीं करने पर आप गलत परिस्थितियों में फंस सकते हैं. इसलिए खुद से जुड़े सभी रिश्तों को धैर्य व चुप्पी के साथ बनाए रखें.

मूलांक 3 वालों के जातकों का स्वास्थ्य (Health Of Mulank 3 In 2023)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल के आपके लिए सामान्य रहेगा. लेकिन इस बार साल के मध्य में आप त्वचा संबंधित समस्यओं से कई बार परेशान हो सकते हैं. इसके अलावा नए साल के शुरुआत में आपको अपनी पुरानी बीमारी का सही इलाज मिल सकता है. साल के अंत तक आपको किसी विषय को लेकर मानसिक तनाव भी हो सकता है. ऐसे में आपको आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, इससे आपको मानिसिक शांति मिलेगी.

इस साल का शुभ रंग, दिन और कलर

शुभ दिन - रविवार व मंगलवार

- रविवार व मंगलवार शुभ रंग - पीला और संतरी

- पीला और संतरी शुभ अंक - 2 और 9

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

