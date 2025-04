धर्म

Animal Crosses Way Sign: बिल्लियां ही नहीं, ये जानवर भी आपका रास्ता काटें तो मिलता है शुभ और अशुभ संकेत

What it mean to see Mongoose, Donkey or Eagle on Road? अगर आपको लगता है कि केवल बिल्ली का रास्ता काटना ही अशुभ होता है तो बता दें ज्योतिष में कुछ और जानवरों को रास्ते में दिखना शुभ या अशुभ माना गया है. चलिए जानें किस जानवर का दिखना या रास्ता काटना क्या संकेत देता है.

