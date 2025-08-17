Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Job Selection Tips: आपने कई लोगों से सुना होगा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिलती. कुछ लोग नौकरी की आस में बैठे ही रह जाते हैं लेकिन यहां जो आपको वास्तु के उपाय बताने जा रहे हैं वह आपकी किस्मत चमका देंगे.

इंटरव्यू में जाने से पहले करें ये वास्तु उपाय, मिलेगी मनचाही नौकरी

हर कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है. अच्छी नौकरी के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं. ऐसे में अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह वास्तु उपाय आपके काम आ सकता है. अगर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के दौरान कड़ी मेहनत करने की ताकत मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. तो जानिए पंडित जन्मेश द्विवेदीजी के बताए इन उपायों के बारे में, जिनसे आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. तो जानिए इन दो कारगर उपायों के बारे में.

इंटरव्यू पर जाने से पहले इस दिशा में दीपक जलाएं

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना गया है. यह दिशा ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. इंटरव्यू देने जाने से पहले सुबह स्नान करके इस दिशा में मुख करके घी और सरसों के तेल का दीपक जलाएँ. दीपक जलाने से भगवान प्रकट होते हैं. इस उपाय से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है. इस दिशा में दीपक जलाने से उत्तम फल प्राप्त होते हैं.

ये दो चीजें अपनी जेब में रखें

जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपनी जेब में पाँच सूखे तुलसी के पत्ते और काले तिल की एक छोटी पोटली बांधकर ज़रूर रखें. तुलसी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का काम करते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें आपको बुरी नज़र से बचाती हैं. साथ ही, ये आपकी किस्मत चमकाने में भी मदद करती हैं.

इन रंग के कपड़ों को पहनें

जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ख़ास तौर पर क्रीम और हल्के रंग के कपड़े पहनें. ये रंग सौम्यता और आकर्षण का प्रतीक हैं.

दही-गुड़ या चीनी खा के निकलें

घर से निकलने से पहले दही और गुड़ खाकर निकलें. इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे.

निकलते समय मंदिर में हाथ जोड़ें और ये मंत्र जपें

घर से निकलते समय हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें. "वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा".

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.