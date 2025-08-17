'Add DNA as a Preferred Source'
LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

Job Selection Tips: आपने कई लोगों से सुना होगा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिलती. कुछ लोग नौकरी की आस में बैठे ही रह जाते हैं लेकिन यहां जो आपको वास्तु के उपाय बताने जा रहे हैं वह आपकी किस्मत चमका देंगे.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2025, 11:05 AM IST

 इंटरव्यू में जाने से पहले करें ये वास्तु उपाय, मिलेगी मनचाही नौकरी
 

हर कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है. अच्छी नौकरी के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं. ऐसे में अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह वास्तु उपाय आपके काम आ सकता है. अगर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के दौरान कड़ी मेहनत करने की ताकत मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. तो जानिए पंडित जन्मेश द्विवेदीजी के बताए इन उपायों के बारे में, जिनसे आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. तो जानिए इन दो कारगर उपायों के बारे में.

इंटरव्यू पर जाने से पहले इस दिशा में दीपक जलाएं 

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना गया है. यह दिशा ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. इंटरव्यू देने जाने से पहले सुबह स्नान करके इस दिशा में मुख करके घी और सरसों के तेल का दीपक जलाएँ. दीपक जलाने से भगवान प्रकट होते हैं. इस उपाय से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है. इस दिशा में दीपक जलाने से उत्तम फल प्राप्त होते हैं.

ये दो चीजें अपनी जेब में रखें

जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपनी जेब में पाँच सूखे तुलसी के पत्ते और काले तिल की एक छोटी पोटली बांधकर ज़रूर रखें. तुलसी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का काम करते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें आपको बुरी नज़र से बचाती हैं. साथ ही, ये आपकी किस्मत चमकाने में भी मदद करती हैं.

इन रंग के कपड़ों को पहनें

जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं  तो ख़ास तौर पर क्रीम और हल्के रंग के कपड़े पहनें. ये रंग सौम्यता और आकर्षण का प्रतीक हैं.

दही-गुड़ या चीनी खा के निकलें

घर से निकलने से पहले दही और गुड़ खाकर निकलें. इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे.

निकलते समय मंदिर में हाथ जोड़ें और ये मंत्र जपें

घर से निकलते समय हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें. "वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा".

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

