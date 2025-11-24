क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी

नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को डरा दिया है. क्योंकि उन्होंने संभावना जताई थी कि 2025 के अंत तक दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ेगा. जानिए प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता ने क्या कहा...

प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता 'माइकल दि नास्त्रेदमस' की भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है. नास्त्रेदमस के अनुसार, 2025 के आखिरी महीने में महाविनाश हो सकता है. विशेषज्ञों ने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया है. दावा किया गया है कि नास्त्रेदमस ने 2025 के अंत से पहले एक नई महामारी की भविष्यवाणी की है.



नास्त्रेदमस की ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं. यही वजह है कि पूरी दुनिया उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करती है. नास्त्रेदमस ने अपनी किताब 'लेस प्रोफेटेस' (नोस्त्रेदमस प्रेडिक्शन्स 2025) में भविष्यवाणियाँ की थीं, जिनमें से कई सच साबित हुई हैं. नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गाँव सेंट रेमी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1566 में हुई थी.

नास्त्रेदमस की भयावह भविष्यवाणियाँ संकेत

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नास्त्रेदमस की भयावह भविष्यवाणियाँ संकेत देती हैं कि इंग्लैंड में युद्ध छिड़ सकता है, कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है और एक नई महामारी फैल सकती है. यही कारण है कि लोग इस बात से भयभीत हैं कि मानवता के विनाश की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी सच हो जाएगी. फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस के अनुसार, इंग्लैंड में युद्ध छिड़ सकता है, कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है, और कोई जलीय नेता सत्ता में आ सकता है. उन्होंने एक लंबे युद्ध के अंत की भी भविष्यवाणी की थी. कई लोगों का मानना ​​है कि यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण संभव है.

एक युद्ध के खत्म होते ही एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा

नास्त्रेदमस का दावा है कि लंबे युद्ध के दौरान पूरी सेना थक जाएगी, जिससे सैनिकों के लिए पैसे नहीं बचेंगे. ऐसा लगता है कि एक युद्ध के खत्म होते ही एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा. यानी एक नई महामारी शुरू हो जाएगी. नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि जब यूरोप के लोग इंग्लैंड को अपने तटों पर आते और एक साम्राज्य स्थापित करते देखेंगे, तो एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा. राज्य के भीतर और बाहर से दुश्मन उठ खड़े होंगे. अतीत की एक बड़ी महामारी वापस आएगी. आकाश के नीचे कोई भी घातक दुश्मन नहीं रहेगा.



नास्त्रेदमस के अनुसार, पृथ्वी एक क्षुद्रग्रह से टकराएगी जो जीवन को नष्ट कर देगा. उनका दावा है कि ब्रह्मांड से एक आग का गोला उठेगा, जो पृथ्वी का भविष्य तय करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि महाशक्तियाँ आपस में टकराएँगी. इससे कुछ लोगों ने संभावित परमाणु विस्फोट की चिंता व्यक्त की है. उनका दावा है कि स्थापित पश्चिमी देशों का प्रभाव कम होगा और नई विश्व शक्तियाँ उभरेंगी.



Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

