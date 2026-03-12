अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला

चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारी चल रही है. इसबीच ही बीकेटीसी ने गैर हिंदुओं के मंदिर के में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है.

बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन इससे पहले ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसमें समिति ने उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले 47 मदिरों में गैर हिंदूओं की एंट्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूदी दे दी है. ऐसे में सनातन धर्म को न मानने वाले लोगों को अब चारधाम यात्रा में शामिल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम मंदिर प्रवेश नहीं मिलेगा.

चारधाम तीर्थस्थलों पर गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंद द्विवेदी ने कहा कि समिति चारधाम तीर्थस्थलों पर गैर-हिंदुओं की एंट्री को बैन करने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि, यह फैसला भीड़ को कम करने और आस्था से दर्शन करने वाले लोगों की परेशानी को कम करने के लिए लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चारधाम तीर्थों और मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति उन्हें ही होगी, जो सनातन धर्म में आस्था रखता है.

गर्भगृह और मंदिर परिसर में लागू होगा नियम

बीकेटीसी के अध्यक्ष ने साफ कहा कि गैर हिंदूओं को रोक का यह नियम मंदिर परिसर और गर्भगृह में प्रवेश तक ही होगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है. सिर्फ पवित्रता बनाये रखना है.

चारधाम की तैयारी के लिए मिली 121 करोड़ की मंजूरी

वहीं आपकेा बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी गई है. साल 2026 27 के लिए कुल आवंटित बजट 121 करोड़ रुपये में से 57.5 करोड़ रुपये बद्रीनाथ धाम के लिए दिया गया है. वहीं बाकी 63.6 करोड़ रुपये केदारनाथ धाम के लिए निर्धारित किया गया है.

इस दिन खुलेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट

बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. अगले महीने 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे. वहीं इसके अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल 2026 को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे. गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 19 अप्रैल को खुल जाएंगे. यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है.



