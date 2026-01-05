Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  

नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है. यानी इस महीने शहनाई की आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी. चलिए जानें 2026 में विवाह के मुहूर्त किस महीनें में कब और कितने हैं.

मुहूर्त एक पवित्र संस्कृत शब्द है जो शुभ और दैवीय रूप से अनुकूल समय को दर्शाता है. वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए सही मुहूर्त का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैवाहिक सामंजस्य, समृद्धि, सुख, दीर्घायु और दैवीय आशीर्वाद सुनिश्चित करता है. जब विवाह सही मुहूर्त में होता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं दंपति के मिलन का समर्थन करती हैं और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं.

इसलिए आज हम यहां ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की शक्ति, शुक्र की स्थिति और पंचांग के नियमों के आधार पर वर्ष 2026 में महीने दर महीने विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कितने हैं, चलिए जानें.

जनवरी 2026

आपको बता दें कि जनवरी 2026 में विवाह के लिए शुभ समय नहीं है. इसका मुख्य कारण शुक्र की वक्री स्थिति और अन्य अशुभ ग्रहों की संयुक्त स्थिति है. शुक्र को विवाह, प्रेम और सद्भाव का कारक माना जाता है, इसलिए इस दौरान विवाह से बचना चाहिए.

फरवरी 2026

जब प्रेम का माहौल हो, तो विवाह कर लेना चाहिए. फरवरी का महीना वैलेंटाइन वीक से जुड़ा है, इसलिए इसे विवाह के लिए उत्तम समय माना जाता है. फरवरी 2026 में विवाह के लिए 12 शुभ तिथियां हैं: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी.



तिथि, समय और नक्षत्र

गुरुवार, 5 फरवरी, 2026: प्रातः 07:07 बजे से प्रातः 07:06 बजे तक, 6 फरवरी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र

शुक्रवार, 6 फरवरी 2026: सुबह 7:06 से रात 11:37 बजे तक, हस्त नक्षत्र

रविवार, 8 फरवरी, 2026: रात 12:08 बजे से 9 फरवरी, सुबह 5:02 बजे तक, स्वाति नक्षत्र

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026: सुबह 07:55 से 10 फरवरी, सुबह 01:42 बजे तक, अनुराधा नक्षत्र.

गुरुवार, 12 फरवरी, 2026: रात 8:20 से सुबह 3:06 बजे तक, 12 फरवरी. मूल नक्षत्र

शनिवार, 14 फरवरी 2026: शाम 6:16 से सुबह 3:18 तक, 14 फरवरी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र

गुरुवार, 19 फरवरी, 2026: रात 8:52 बजे से 20 फरवरी, सुबह 6:55 बजे तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र.

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026: प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 01:51 बजे तक, 21 फरवरी. उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र

शनिवार, 21 फरवरी 2026: दोपहर 01:00 बजे से 01:22 बजे तक, रेवती नक्षत्र



मंगलवार, 24 फरवरी, 2026: सुबह 04:26 से 25 फरवरी, सुबह 06:50 तक, रोहिणी नक्षत्र.

बुधवार, 25 फरवरी, 2026: सुबह 01:28 से सुबह 06:49, 26 फरवरी, मृगशिरा नक्षत्र

गुरुवार, 26 फरवरी 2026: सुबह 06:49 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक, मृगशिरा नक्षत्र

मार्च 2026

मार्च को परिवर्तन का महीना माना जाता है, जो वसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु के अंत का प्रतीक है. इस महीने तापमान मध्यम रहता है, जो शादी के लिए सुखद वातावरण बनाता है. यदि यह महीना आपके लिए उपयुक्त है, तो आप अपनी शादी के लिए आठ तारीखों पर विचार कर सकते हैं - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 और 12 मार्च.



तिथि, समय, नक्षत्र

सोमवार, 2 मार्च 2026: प्रातः 05:28 बजे से प्रातः 06:44 बजे तक, मघा नक्षत्र

मंगलवार, 3 मार्च, 2026: प्रातः 06:44 बजे से प्रातः 07:31 बजे तक, पूर्वा फाल्गुनी, मघा नक्षत्र

बुधवार, 4 मार्च 2026: सुबह 07:39 से 08:52 बजे तक, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र

शनिवार, 7 मार्च 2026: सुबह 11:15 बजे से 8 मार्च सुबह 6:39 बजे तक, स्वाति नक्षत्र

रविवार, 8 मार्च 2026: सुबह 06:39 से 07:04 बजे तक, स्वाति नक्षत्र



9 मार्च 2026, सोमवार: शाम 4:11 बजे से रात 11:27 बजे तक, अनुराधा नक्षत्र

बुधवार, 11 मार्च 2026: सुबह 04:41 से 12 मार्च सुबह 06:34 तक, मूल नक्षत्र

गुरुवार, 12 मार्च 2026: सुबह 06:34 से 09:59 बजे तक, मूल नक्षत्र

अप्रैल 2026

अप्रैल वसंत ऋतु का महीना है, जब वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, जो आपके और आपके जीवनसाथी के लिए विवाह बंधन में बंधने के लिए एक सुंदर वातावरण बनाती है. अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए इन 8 तिथियों पर विचार करें: 15, 20, 21, 25, 27, 28 और 29 अप्रैल 2026.



तिथि, समय, नक्षत्र

15 अप्रैल 2026 बुधवार: दोपहर 03:22 बजे से रात 10:31 बजे तक. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

20 अप्रैल 2026, सोमवार: सुबह 05:51 से शाम 05:49 तक. रोहिणी नक्षत्र.

21 अप्रैल 2026 मंगलवार: सुबह 05:50 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक. मृगशिरा नक्षत्र

25 अप्रैल 2026 शनि: 02:10 पूर्वाह्न से 05:45 पूर्वाह्न तक, 26 अप्रैल 2026, मघा नक्षत्र

26 अप्रैल 2026 रविवार: प्रातः 05:45 बजे से रात्रि 08:27 बजे तक. मघा नक्षत्र

27 अप्रैल 2026 सोमवार: रात्रि 09:18 बजे से रात्रि 09:36 बजे तक. उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र

28 अप्रैल 2026 मंगलवार: रात्रि 09:04 बजे से प्रातः 05:42 बजे तक, 29 अप्रैल 2026. उत्तराफाल्गुनी, हस्त नक्षत्र

29 अप्रैल 2026, बुधवार: सुबह 05:42 से शाम 08:52 तक, हस्त नक्षत्र

मई 2026

मई महीने में अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करें. हिंदू पंचांग के अनुसार, मई 2026 में विवाह के लिए 8 शुभ तिथियां हैं: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई 2026.

तिथि, समय, नक्षत्र

शुक्रवार, 1 मई, 2026: सुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तक. स्वाति.

रविवार, 3 मई, 2026: सुबह 7:10 से रात 10:28 बजे तक, अनुराधा.

मंगलवार, 5 मई, 2026: शाम 7:39 से सुबह 5:37 तक, मूला.

बुधवार, 6 मई, 2026: सुबह 05:37 से दोपहर 03:54 तक, मूला.

गुरुवार, 7 मई, 2026: शाम 6:46 से सुबह 5:35 तक, उत्तराषाढ़.

शुक्रवार, 8 मई, 2026: सुबह 05:35 से दोपहर 12:21 बजे तक, उत्तराषाढ़.

बुधवार, 13 मई 2026: रात्रि 08:55 बजे से सायं 05:31 बजे तक, उत्तराभाद्रपद, रेवती.

गुरुवार, 14 मई, 2026: सुबह 05:31 से शाम 04:59 तक, रेवती.

जून 2026

जून के लंबे गर्मी के दिन और उमस मन को शुद्ध करते हैं. इन 8 शुभ विवाह तिथियों (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून 2026) के साथ देवताओं के आशीर्वाद से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें.

तिथि, समय, नक्षत्र

रविवार, 21 जून 2026: प्रातः 09:31 बजे से प्रातः 11:21 बजे तक, उत्तराफाल्गुनी.

सोमवार, 22 जून, 2026: सुबह 10:31 से सुबह 05:24 तक, हैंडशेक.

मंगलवार, 23 जून, 2026: सुबह 05:24 से 10:13 बजे तक, हैंडशेक.

बुधवार, 24 जून, 2026: दोपहर 01:59 से सुबह 05:25 तक, स्वाति.

गुरुवार, 25 जून, 2026: सुबह 05:25 से 07:08 बजे तक, स्वाति.

शुक्रवार, 26 जून, 2026: शाम 7:16 से सुबह 5:25 तक, अनुराधा.

शनिवार, 27 जून, 2026: सुबह 05:25 से रात 10:11 बजे तक, अनुराधा.

सोमवार, 29 जून, 2026: शाम 04:16 से सुबह 04:03 तक, मूला.

जुलाई 2026

काले बादल प्यार और रोमांस की बारिश लेकर नवविवाहित जोड़े का स्वागत करते हैं. अगर आप फिल्म प्रेमी हैं, तो 2026 में शादी के लिए ये 4 शुभ तिथियां आपके लिए उपयुक्त हो सकती हैं: 1, 6, 7 और 11 जुलाई 2026.

तिथि, समय, नक्षत्र

बुधवार, 1 जुलाई 2026: सुबह 06:51 से शाम 04:04 बजे तक, उत्तराषाढ़.

सोमवार, 6 जुलाई, 2026: सुबह 01:41 से 05:29 तक, उत्तराभाद्रपद.

मंगलवार, 7 जुलाई, 2026: सुबह 05:29 से दोपहर 02:31 बजे तक, उत्तराभाद्रपद.

शनिवार, 11 जुलाई, 2026: 12:05 पूर्वाह्न से 05:32 पूर्वाह्न, 12 जुलाई, रोहिणी.

अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026

दुर्भाग्यवश, इन चार महीनों (चतुर्मास) में विवाह के लिए कोई शुभ समय नहीं होता. चतुर्मास एक पवित्र समय है, जिसमें भगवान विष्णु योगिनीद्रा में चले जाते हैं, इसलिए विवाह सहित सभी शुभ कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है. हालांकि, चतुर्मास को आध्यात्मिक साधना और पूजा के लिए एक उत्तम समय माना जाता है.

नवंबर 2026

चतुर्मास के समापन के बाद, नवंबर के शुभ महीने में दूल्हा और दुल्हन के लिए शादी की चार शुभ तिथियां हैं: 21, 24, 25 और 26 नवंबर 2026.

तिथि, समय, नक्षत्र

शनिवार, 21 नवंबर, 2026: सुबह 06:48 से 22 नवंबर, रात 12:08 तक, रेवती.

मंगलवार, 24 नवंबर, 2026: रात 11:25 बजे से सुबह 06:52 बजे, 25 नवंबर, रोहिणी.

बुधवार, 25 नवंबर, 2026: सुबह 06:52 से 26 नवंबर, सुबह 06:52 तक. रोहिणी, मृगशिरा.

गुरुवार, 26 नवंबर, 2026: सुबह 05:52 से शाम 05:47 तक, मृगशिरा.

दिसंबर 2026

सर्दियों के दिन त्योहारों और रोशनी से भरे होते हैं. दिसंबर में 7 शुभ मुहूर्त होते हैं: 2, 3, 4, 5, 5, 11 और 12 दिसंबर.

तिथि, समय, नक्षत्र

2 दिसंबर 2026 बुधवार: सुबह 10:32 बजे से सुबह 06:58 बजे तक, 3 दिसंबर, उत्तरा फाल्गुनी.

3 दिसंबर 2026 गुरु: प्रातः 06:58 बजे से प्रातः 10:53 बजे तक, उत्तराफाल्गुनी, हस्त.

4 दिसंबर 2026 शुक्रवार: सुबह 06:59 से 10:22 बजे तक, हैंड.

5 दिसंबर 2026 शनिवार: सुबह 11:48 से सुबह 7:00 बजे तक, 6 दिसंबर. स्वाति.

6 दिसंबर 2026 रविवार: सुबह 7:00 से 7:42 बजे तक, स्वाति.

11 दिसंबर 2026 शुक्र: प्रातः 03:04 बजे से प्रातः 07:04 बजे तक, 12 दिसंबर, उत्तराषाढ़.

शनिवार, 12 दिसंबर 2026: सुबह 7:04 से 13 दिसंबर, उत्तराषाढ़ की सुबह 3:27 तक

