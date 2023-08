Astrology Secret: रात में पेड़-पौधों के करीब जाना होता है खतरनाक, क्या प्रेतात्मा से है कनेक्शन?

Astrology Secret: सनातन धर्म में प्रचलित मान्यताओं व परंपराओं के पीछे कोई न कोई वाजिब वजह जरूर होती है. ऐसी ही एक मान्यता है पेड़-पौधों को लेकर.

डीएनए हिंदी: Astrology Secret Related To Tree and Plants- सनातन धर्म में जितनी भी मान्यताएं व परंपराएं हैं, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है. कई लोग इन वजहों के बारे में जानते हैं (Astrology Secret). वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में अंदाजा नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों होता है या इसके पीछे की वजह क्या है. ऐसी ही एक मान्यता है पेड़ों को लेकर (Tree and Plants). दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय भूलकर भी किसी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए. क्योंकि इससे व्यक्ति पर बुरी शक्तियों (Evil Forces or Negative Energy) की छाया पड़ जाती है. ऐसा नहीं है, इसके पीछे की वजह कुछ और है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों रात के समय पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए.

रात में क्यों नहीं जाना चाहिए पेड़ों के करीब

वैज्ञानिक शोध से पहले ही पता लग चुका है कि पेड़ भी मनुष्यों की तरह सांस लेते हैं और कार्बन डाय आक्साइड ग्रहण कर ऑक्सजीन छोड़ते हैं. पेड़ केवल दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय में नहीं. रात में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता ऐसे में इस समय पेड़ कार्बन-डाय-ऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाते हैं. जिसकी वजह से पेड़ के आस-पास ऑक्सजीन का स्तर कम हो जाता है और कार्बन-डाय-ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है.

इसलिए रात में यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक पेड़ के नीचे खड़ा रहे तो ऑक्सजीन की मात्रा कम होने से वह बेहोश हो सकता है या अन्य कोई शारीरिक बीमारी भी हो सकती है. इसलिए हमारे बुजुर्गों ने रात में पेड़ के पास न जाने की परंपरा बनाई और उसे भूत-प्रेत से जोड़ दिया ताकि इस डर के कारण कोई रात में पेड़ के नीचे न जाए.

यह भी है एक वजह

हमारे पूर्वज हमेशा से ही प्रकृति को भगवान के रूप में पूजते थे, यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है. मान्यता है कि रात के समय जिस तरह हम सोते हैं, उसी तरह पेड़-पौधे भी आराम करते हैं. इसलिए जब भी हम रात के समय इनके नजदीक जाते हैं या इन्हें छूते हैं तो ये असहज हो जाते हैं.

क्योंकि सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देवता का रूप माना जाता है और किसी देवी-देवता को नींद से जगाना शुभ नहीं माना जाता. इसलिए हमारे पूर्वज रात के समय में पेड़-पौधों के निकट न जाने और उन्हें न छूने की सलाह देते थे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

