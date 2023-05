Worst Gift Item: अपने चाहने वालों को कभी ये 8 चीजें गिफ्ट न करें, वरना संबंधों में मिठास की जगह खटास भर जाएगी

क्या आपको पता है ज्योतिष और वास्तु में कुछ चीजें किसी को उपहार में देना सही नहीं माना गया है. इन चीजों को भेंट में देना रिश्तों में कड़वाहट लाता है.

Never gift these 8 things to your loved ones