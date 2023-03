Ekadashi Rules: कल एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, भगवान विष्णु हो सकते हैं नाराज

एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम

डीएनए हिंदी: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि (Ekadashi Tithi) का बहुत ही अधिक महत्व होता है. सभी एकादशी तिथि (Ekadashi Tithi) को भगवान विष्णु की पूजा (Bhagwan Vishnu Puja) के लिए विशेष माना जाता है. एकादशी को भगवान विष्णु (Bhagwan Vishnu) का ही अंश माना जाता है. प्रत्येक माह में दो बार एकादशी (Ekadashi 2023) आती है. इनमें एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष एकादशी होती हैं. भक्त एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी (Ekadashi 2023) तिथि का अपना-अपना महत्व होता है. इन व्रतों पर पूजा-पाठ के साथ कई नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. एकादशी (Ekadashi 2023) पर ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने से अशुभ फल मिलते हैं ऐसे में आपको इन्हें करने से बचना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कि एकादशी (Ekadashi 2023) पर किन कार्यों को करने की मनाही होती है.

एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम (Never Do These Work During Ekadashi Tithi)

एकादशी तिथि का भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष महत्व होता है. भगवान विष्णु की पूजा से उन्हें प्रसन्न कर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं. हालांंकि कई ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. तो ऐसे में आपको इन पांच बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

1. व्यक्ति को साल में किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए. एकादशी तिथि पर चावल खाना पाप के समान माना जाता है. एकादशी पर बैंगन भी नहीं खाना चाहिए.

2. एकादशी के दिन भूलकर भी मन में बुरे ख्याल न लाएं. एकादशी पर आपको कोई भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए. चुगली या किसी की बुराई करने से बचना चाहिए.



3. इस दिन आपको बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए. एकादशी व्रत पर आपको जमीन पर सोना चाहिए. शाम को सोना भी अच्छा नहीं होता है.4. मांस, मदिरा, धूम्रपान और तन-मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए.5. आपको एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भी एकादशी का व्रत करती हैं.

