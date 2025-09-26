Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
Shardiya Navratri 2025 Day 5 Puja: 27 सितंबर यानी आज शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है. इस दिन विधि-विधान से देवी स्कंदमाता की पूजा होती है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है स्कंदमाता की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और आरती...
Navratri 5th Day Skandamata Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवें दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंदमाता की पूजा-अर्चना होती है. मां स्कंदमाता की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती हैं और मनवांछित फल मिलने के साथ ही कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. मान्यता है कि इस दिन मां स्कंदमाता की विधि-विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुलभ हो जाता है. शास्त्रों के अनुसार स्कंदमाता भगवान स्कंद (कार्तिकेय) की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है. आइए जानें मां स्कंदमाता की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती...
देवी स्कंदमाता एक शेर पर विराजमान हैं, उनके चार हाथ हैं और मां की गोद में भगवान स्कंद बालरूप में बैठे हुए हैं. इसके अलावा मां के दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद हैं, दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में हैं. नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प होता है.
पूजा विधि
इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं. फिर मां को कुमकुम, रोली, पुष्प, फल, मिठाई, पान का पत्ता, लौंग, इलायची व श्रृंगार का सामान अर्पित करें. इसके बाद धूप, दीप जलाएं और अंत में आरती उतारें.
प्रिय भोग: केले की खीर, केले से बनी मिठाई या केले का हलवा का भोग लगाने से मां के प्रसन्न होती हैं, फल, मिठाई, मिश्री व खीर का भोग लगाया जा सकता है.
प्रिय रंग: मां स्कंदमाता के पूजन में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है. देवी का यह प्रिय रंग है.
प्रिय पुष्प: देवी को कमल का पुष्प अतिप्रिय है. मां स्कंदमाता को गुलाब व गुड़हल के लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं.
मां स्कंदमाता बीज मंत्र:
सरल बीज मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः॥
ध्यान मंत्र- सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥
स्तुति मंत्र- या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
जय तेरी हो स्कंद माता
पांचवां नाम तुम्हारा आता।
सब के मन की आस पुराती,
तेरी महिमा सब जग गाता।
कही पहाड़ों पर है डेरा,
कई शहरों में तेरा बसेरा।
हर मंदिर में तेरे नजारे,
गुण गाए तेरे भक्त प्यारे।
भक्ति अपनी हमें दिला दो,
शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो।
इंद्र आदि देवता मिल सारे,
करे पुकार तुम्हारे द्वारे।
दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए,
तू ही खंडा हाथ उठाए।
दासों को सदा बचाने आई,
भक्त की आस पुजाने आई।
स्कंदमाता जी की आरती जो कोई गावे,
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।
जय तेरी हो स्कंद माता,
पांचवां नाम तुम्हारा आता।
