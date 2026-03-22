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Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की आराधना, जानें पूजा विधि-अनुष्ठान मंत्र, भोग तक

नवरात्रि के चौथे दिन किस देवी की पूजा का विधान है और क्या है उनका स्वरूप, भोग, प्रिय रंग से लेकर बीज मंत्र और पूजा विधि, चलिए जानते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 22, 2026, 06:18 AM IST

Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की आराधना, जानें पूजा विधि-अनुष्ठान मंत्र, भोग तक

Navratri Day 4 Which devi Kushmanda Puja. Photo AI

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मां कूष्मांडा देवी की पूजा से जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का संचार
 

चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन सृजन शक्ति की आराधना का दिन माना जाता है और इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है जिससे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है. देवी को सृष्टि की उत्पत्ति का आधार माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन को मजबूत करने का माध्यम भी है.

नवरात्रि के मध्य चरण में की जाने वाली यह साधना व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है. इसलिए इस दिन की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है. धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस दिन की उपासना जीवन में नई शुरुआत और स्थिरता का संकेत देती है. यही कारण है कि भक्त इस दिन विशेष श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा करते हैं.

कौन हैं मां कूष्मांडा?

मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी. इनका स्वरूप अष्टभुजा है, जिसमें वे विभिन्न आयुध और अमृत कलश धारण करती हैं. उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है. यह स्वरूप ऊर्जा, सृजन और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्ति को आंतरिक मजबूती देता है.

पूजा विधि: कैसे करें सही आराधना?

चौथे दिन प्रातः स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है. इसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण कर दीप और धूप प्रज्वलित किया जाता है. मां को लाल या पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और विधिपूर्वक मंत्रों का जाप किया जाता है. पूजा के दौरान ध्यान और एकाग्रता को विशेष महत्व दिया जाता है. एक बात और यहां पूजा विधि से अधिक भावना महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है.

प्रिय प्रसाद और भोग: क्या अर्पित करें?

मां कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुआ और मीठे व्यंजन प्रिय माने जाते हैं. इसके अलावा खीर और फल भी अर्पित किए जा सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि मीठे भोग का संबंध सकारात्मक ऊर्जा और संतोष से होता है. यह प्रसाद परिवार में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

प्रिय रंग: किस रंग का है महत्व?

नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी (ऑरेंज) रंग को विशेष महत्व दिया जाता है. यह रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक परंपराओं में इस रंग के वस्त्र धारण करने से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है.

मां कूष्मांडा का बीज मंत्र 

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः

धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस मंत्र का नियमित जाप मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माना जाता है.

आरती 

मां कूष्मांडा की आरती भक्ति और समर्पण का प्रतीक है. सामान्यतः दुर्गा आरती का ही पाठ किया जाता है:

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी…

आरती के दौरान दीप प्रज्वलित कर पूरे परिवार के साथ गाया जाता है, जिससे सकारात्मक वातावरण बनता है. नवरात्रि का चौथा दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर भी है. मां कूष्मांडा की पूजा व्यक्ति को ऊर्जा, स्थिरता और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करती है. यही कारण है कि यह दिन आस्था के साथ-साथ जीवन में संतुलन और नई शुरुआत का संदेश भी देता है.

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