Aaj Ka Choghadiya: हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है, पंचांग से ही शुभ और अशुभ समय, तिथि और मुहूर्त की गणना की जाती है. इसके लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण, दिशाशूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज आज चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, दिन सोमवार है. आज नक्षत्र अश्विनी और करण कौलव और तैतील है. वहीं आज वैधृति और विष्कम्भ योग का निर्माण हो रहा है. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं. आज का पंचांग और चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya) मुहूर्त क्या है..

आज का पंचांग (31 March Panchang 2025)

तिथि- चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि (क्षय)

नक्षत्र - अश्विनी

दिन/वार- सोमवार

योग- वैधृति और विष्कम्भ योग

करण- कौलव और तैतील



आज सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- सुबह 06:12 पर

सूर्यास्त- शाम 06:38 पर

चन्द्रोदय- सुबह 07:12 मिनट

चन्द्रास्त- रात्रि 09:31 मिनट पर

आज दिन का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

अमृत- 05:56:28 AM - 07:29:30 AM

काल- 07:29:30 AM - 09:02:31 AM

शुभ- 09:02:31 AM - 10:35:33 AM

रोग- 10:35:33 AM - 12:08:35 PM

उद्वेग- 12:08:35 PM - 01:41:37 PM

चर- 01:41:37 PM - 03:14:39 PM

लाभ- 03:14:39 PM - 04:47:41 PM

अमृत- 04:47:41 PM - 06:20:43 PM

आज रात का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

चर- 06:20:43 PM - 07:47:41 PM

रोग- 07:47:41 PM - 09:14:39 PM

काल- 09:14:39 PM - 10:41:37 PM

लाभ- 10:41:37 PM - 12:08:35 AM, 01 अप्रैल

उद्वेग- 12:08:35 AM - 01:35:33 AM, 01 अप्रैल

शुभ- 01:35:33 AM - 03:02:31 AM, 01 अप्रैल

अमृत- 03:02:31 AM - 04:29:30 AM, 01 अप्रैल

चर- 04:29:30 AM - 05:56:28 AM, 01 अप्रैल

आज का शुभ मुहूर्त और योग (Aaj Ka Shubh Muhurat)

सर्वार्थ सिद्धि योग - 30 मार्च शाम 04:35 से 31 मार्च सुबह 06:23 तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रात: 04:40 से सुबह 05:26 बजे तक.

अमृत काल - सुबह 07:24 से सुबह 08:48 बजे तक.

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक.

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:30 से दोपहर 03:19 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:37 से शाम 07:00 बजे तक.

निशिता मुहूर्त - 01 अप्रैल रात्रि 12:02 से 01 अप्रैल रात्रि 12:48 तक.

संध्या मुहूर्त - शाम 06:38 से शाम 07:48 बजे तक.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहुकाल - सुबह 07:46 से सुबह 09:19 बजे तक.

गुलिक काल - दोपहर 01:59 से दोपहर 03:32 तक.

यमगंड - सुबह 10:52 से दोपहर 12:25 तक.

दिशाशूल - पूर्व दिशा, इस दिशा में यात्रा करने से बचें

दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:50 से दोपहर 01:40 बजे तक.

